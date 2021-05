Växjöstjärnan målskytt – i USA:s seger

Kazakstan har inlett överraskande bra i årets hockey-VM med straffvinster mot både Lettland och Finland.

Men de lyckades inte ta en tredje raka seger i turneringen – i stället blev USA för svåra.

Amerikanerna förlorade premiärmatchen mot Finland men krossade sedan rivalen Kanada med 5-1 i sin förra match. Nu fortsatte de på det vinnande spåret genom att segra med 3-0 mot kazakerna under tisdagen.

1-0 kom i den första perioden då Columbus Blue Jackets-backen Adam Clendening skickade in pucken i nät. Trevor Moore från Los Angeles Kings satte sedan 2-0 i den andra perioden, hans tredje mål i turneringen.

I den tredje kunde USA sätta 3-0 och då var det svenska mästaren Jack Drury som höll sig framme. Växjöstjärnan står framför det kazakiska målet och styr in pucken bakom målvakten för 21-åringens första VM-mål och VM-poäng.

Here's a look at the Drury goal that extended the U.S. lead. #MensWorlds pic.twitter.com/2cs52oRYUn