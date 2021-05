Här fullbordas jättefiaskot: "Ännu en läxa"

– Ännu en läxa för oss, säger Connor McDavid efter förlusten.



Sällan har ett lag backat in i ett slutspel lika tydligt som Winnipeg Jets gjorde i år. Den sista månaden förlorade de i princip varenda match, och fick finna sig i att vara rejäl underdog mot Connor McDavid och Leon Draisaitls Edmonton.

Men i morse, svensk tid, fullbordade Jets sin storskräll. De vann inte bara serien mot Oilers - de gjorde det dessutom med 4-0 i matcher. I natt krävdes det dock en riktig Marathonmatch för att det hela skulle avgöras.

Matchen stod 3-3 efter tre perioder. Och fyra perioder. Och fem perioder. Men sju minuter in i den sjätte perioden kom avgörandet, när Kyle Connor pricksköt in 4-3-målet bakom Mike Smith i en omställning. Därmed är Connor McDavids Stanley Cup-dröm återigen krossad. Sex år in på superstjärnans NHL-karriär har Edmonton bara passerat förstarundan vid ett tillfälle.

Superstjärnan gjorde fyra poäng på fyra slutspelsmatcher. I natt spräckte han sin målnolla för slutspelet när han sköt 1-1 i den första perioden, men det räckte alltså inte - trots att Oilers i mittperioden gick upp i en 3-2-ledning sedan Ryan Nugent-Hopkins och Alex Chiasson också gjort mål. Mark Scheifele kvitterade i slutperioden och tog matchen till förlängning. En förlängning som alltså blev 47 minuter lång.

– Ännu en läxa för oss att ta med oss. Det är de små misstagen och detaljerna som gör det, säger Connor McDavid efter det nya fiaskot.

– Grundserien betyder verkligen ingenting.

Winnipeg väntar nu på vinnaren mellan Toronto och Montréal. Där leder Maple Leafs med 3-1 i matcher.

WINNIPEG - EDMONTON 4-3

Winnipeg: Mark Scheifele x2, Mason Appleton, Kyle Connor

Edmonton: Connor McDavid, Ryan Nugent-Hopkins, Alex Chiasson