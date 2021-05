Tidigare Malmöjunior skriver NHL-kontrakt

Maxim Cajkovic har varit en av de större talangerna inom slovakisk hockey ett längre tag nu.



Han flyttade till Tjeckien som ung men kom sedan till Malmö Redhawks 2016 som 15-åring och gjorde succé direkt i Sverige med 23 mål och 35 poäng på 16 U16-matcher. Då fick slovaken chansen i Malmös J18-lag och säsongen därpå tog han ännu ett kliv.

Som 16-åring fick Čajkovič spela 28 matcher i J20 och gjorde 21 poäng. Han draftades sedan först av alla i CHL:s import draft 2018 och stack då över till Kanada för spel i QMJHL för Saint John Sea Dogs.

Där gjorde han 88 poäng på 96 matcher över två säsonger innan ligan pausades den här säsongen. Han spelade då seniorhockey hemma i Slovakien och stod för 17 poäng på 27 matcher för Bratislava Capitals i ICEHL. Han återvände därefter till QMJHL för spel i Val-d'Or Foreurs och avslutade med 14 poäng på tolv matcher.

Den 20-årige forwarden, som draftades av Tampa Bay Lightning i tredjerundan 2019, har imponerat så pass att han nu får ett NHL-kontrakt av "Bolts". som möjliggör spel i AHL eller NHL nästa säsong.

We have signed Max Cajkovic to a three-year, entry-level contract beginning with the 2021-22 season. https://t.co/fuYjmpKmZj