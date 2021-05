Fleury höll nollan – Vegas har matchboll

Vegas Golden Knights fortsätter ånga på i Stanley Cup-slutspelet.

Efter att ställningen var 1-1 i matcher efter de båda matcherna i Las Vegas åkte favoriten upp till Minnesota och vann två raka bortamatcher för att ta ledningen med 3-1 och skaffa sig matchboll.

I natt var det återigen Marc-André Fleury som låg bakom Vegas-vinsten då han räddade 35 skott och höll nollan i 4-0-segern.

– Allting känns bra för mig. Kroppen känns bra och mitt försvar har varit fantastiskt framför mig, säger stjärnan efteråt.



Framåt var det en liten oväntad spelare som klev fram och skickade segern till Vegas. Nicolas Roy är lite av en doldis och är inte känd för sitt målskytte men i natt prickade han in två mål i vinsten. Mattias Janmark passade fram till ett av Roys mål.

Nu vänder serien tillbaka till Nevada och då kommer Minnesota Wild att vara piskade att vinna för att deras säsong inte ska ta slut redan nu.

– Vi ligger under med 3-1 i matcher nu och all uppmärksamhet borde vara kring hur vi kan ta oss tillbaka in i serien, vinna en match och ta tillbaka serien till Minnesota för en sjätte match, säger Zach Parise, som återvände från skada, till nhl.com.

Minnesota Wild – Vegas Golden Knights 0–4 (0-1,0-2,0-1)

Minnesota: –

Vegas: Nicolas Roy 2 (2), Alex Tuch (3), Mark Stone (3).