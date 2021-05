Storseger – när ryska stjärnorna klev av med skador

Fyra nya poäng av Nikita Kutjerov. Sedan tvingades Tampa Bay Lightnings stjärna utgå efter att ha fått en slashing mot benet. 6–2-segern i match fyra mot Florida Panthers ger 3–1 i matcher – men till ett högt pris. Även Michail Sergatjov försvann med skada.

Tampa Bay Lightning ångar på mot avancemang i Stanley Cup-slutspelet. På lördagskvällen gick de regerande mästarna fram till 3–1 i matcher mot Florida Panthers efter en 6–2-seger hemma i Amalie Arena.

Återigen stod Nikita Kutjerov för en storstilad insats med ett mål och tre assist, vilket ger den ryska stjärnan nio poäng (3+6) på fyra matcher efter comebacken från sin höftoperation.

Det blev dock ingen rolig avslutning på matchen för Kutjerov. Han tvingades nämligen utgå i den tredje perioden efter att ha blivit slashad mot ena benet av Floridas forward Anthony Duclair.

Det var han inte den enda ryssen som var tvungen att göra i matchen. Landsmannen Michail Sergatjov lämnade också isen efter en hård tackling från Patric Hörnqvist sent i den tredje perioden. Sergatjov blev liggande på isen efter att okontrollerat ha brakat in i sargen efter tacklingen. Han kunde emellertid lämna isen för egen maskin.

Mikhail Sergachev down after as late hit. He skates off the ice and heads down the tunnel after getting up. #FLAvsTBL#NHLPlayoffs pic.twitter.com/SzO9DPFRpg