Historiske målskytten hyllar namnbytet: "Måste lyftas"

Han blev den första spelaren att göra mål i Globen.

I veckan bytte den klassiska arenan i Stockholm namn till Avicii Arena för att lyfta frågan kring psykisk ohälsa.

Ett initiativ som historiske målskytten Mats Lundström hyllar.

– Det finns så jävla mycket som vi inte ser och det är ett stort mörkertal inom det här området, säger han till hockeysverige.se.

Den 21 februari 1989 spelades den första matchen i nybyggda Globen där dom gamla ödladammarna låg en gång i tiden. Efter 4.02 blev Djurgårdens Charles Berglund utvisad. 38 sekunder senare smällde det bakom Rolf Ridderwall.

Mats Lundström framspelad av Peter Hammarström och Roger Öhman gjorde det första målet någonsin gjorts i Globen.

– Roger Öhman skjuter ett skott som hamnar nere i Ridderwalls högra sarghörn där Hammarström står. Han spelar in pucken till mig mitt i slottet. Jag skjuter ett av dom hårdaste backhandskott som jag någonsin har skjutit.

Insåg du då att det var första målet i Globen?

– Just då? Nej, men så fort slutsignalen gick blev jag mer medveten om det. Klart att jag tidigare blivit intervjuad och fotograferad, men jag tror till och med materialförvaltaren Roger Andersson var på väg hem då jag kom in i kom in i omklädningsrummet.

– Skulle du fråga alla här inne på fiket vem Mats Lundström är så kanske några skulle säga att det är han som gjorde första målet i Globen. Det var ändå bara ett mål, vilket var kul i sig, men jag har ändå någonting mer under min hockeykarriär.

– Min yngste son är fjorton år. Han berättade att det var någons förälders pappa eller mamma pratade om det. Målet kommer nog hänga med mig ett par år till, berättade Mats Lundström tidigare då hockeysverige.se träffade honom på ett fik i centrala Stockholm.

Mats Lundström firar det historiska första målet i Globen. Foto: Arkiv

BYTER NAMN TILL AVICII ARENA

Det är över 30 år sedan det klassiska målet som Mats Lundström fortfarande får berätta om när han möter både hockeyintresserade och inte hockeyintresserade personer. Nu kommer det officiella namnet Ericsson Globe försvinna. I stället kommer den golfbollsliknande arenan få namnet Avicii Arena.

Avicii, eller Tim Berglind som han hette, var en av världens största discjockeys, musiker, remixare och musikproducenter. I april 2018 tog han sitt liv efter att en tuff problematik med psykisk ohälsa.

Den 5:e december varje år kommer det att arrangera ett minnesevent för Avicii där man kommer fokusera på och lyfta fram psykisk ohälsa bland unga.

– Vi har flera tankar och känslor. Vi är naturligtvis väldigt stolta över att Ericsson Globe byter namn till Avicii Arena, det hade vi aldrig kunnat tro en gång i tiden. Det är helt fantastiskt. Sedan ser vi väldigt stora möjligheter att kunna jobba i en bredare kontext med Tim Bergling Foundation och de målsättningar vi har där, har pappa Klas Bergling tidigare berättat för Expressen.

– Det är en unik möjlighet för oss inom Tim Bergling Foundation och en unik satsning i Sverige, det är väldigt stort. Jag tror han hade varit jättestolt. Eller det vet jag att han hade varit.

Avici Arena. Foto: Johanna Lundberg/Bildbyrån

HYLLAR INITIATIVET

När Mats Lundström fick höra om namnbytet där han gjorde det historiska målet 1989 blir han både glad och varm inombords.

– Anledningen till att man bytte namn på Globen hedrar dom mycket med tanke på Avicii och hur han lämnade det här livet. Just det här ohälsotillståndet som dom lyfter upp med namnbytet tror jag är något väldigt bra och viktigt.

– Avicii var en fantastisk artist. Sedan vet inte jag hur dealen ser ut mellan Ericsson, Stockholm Live och stiftelsen, men det här med psykisk ohälsa måste lyftas upp. Får jag svära? Det finns så jävla mycket som vi inte ser och det är ett stort mörkertal inom det här området.

Vad tror du namnbytet kan betyda för jobbet kring psykisk ohälsa?

– Psykisk ohälsa är ingenting jag har i min närhet så jag kan bara spekulera. Jag tror att det är ruskigt jobbigt för den som har det, men jag tror också att det är nästan lika ruskigt för personerna i den drabbades närhet. Låt oss säga att jag skulle lida av psykisk ohälsa. Då skulle det antagligen vara lika jobbigt för min fru Lowina och barnen, alltså dom närmsta i min familj, eftersom dom hela tiden skulle se hur det låg till.

– Jag tror inte man som frisk kan ta till sig hur det är, men det finns såklart något oerhört tragiskt bakomliggande. Det är, som sagt var, bra att det lyfts fram mer för det behövs.

Tror du det finns mycket dold psykisk ohälsa inom ishockeyn?

– En väldigt svår fråga. Jag fick en fråga här om dagen kring att jag spelat elithockey och den tuffa jargongen som kan finnas i ett omklädningsrum och kring hockeyn.

– Jag kan bara referera till det som var för plus 30 år sedan. Förutsättningarna att fånga upp sådana saker är bättre idag än då vi spelade. Då var det mer vilda västern.

Mats Lundström. Foto: Ronnie Rönnkvist

"SPELARNA ÄR EXPONERADE HELA TIDEN"

Upplevde du då att det fanns just psykisk ohälsa inom lagen du spelade för?

– Jag kanske var så naiv eller inne i det, men i alla fall såg jag inte det då. Det fanns säkert, men jag kan inte säga att jag identifierade det någonstans.

– Om jag jämför med då jag var liten eller ungdom sa man att ”du har spring i benen” eller att man helt enkelt tyckte att det var någon som var lite deppig. Idag vet man mer efter all forskning som varit. Det säger jag inte för att raljera eller något, men det var ingenting jag kunde se.

Tror du det kommer upp till ytan mer i och med alla sociala medier?

– O ja. Jag är så evigt glad att jag inte är 20 år idag. Jag avundas dom inte. Om jag relaterar till ishockeyn så hade vi fullt upp med att spela hockey. Nu är det sociala kanaler, intervjuer överallt, hemma hos reportage… Det fanns inte på min tid. Vi lirade hockey, 10 000 kollade och sedan var det lite grann från matcherna på TV.

– Nu är det 24/7. Spelarna är idag ständigt bevakade. När jag lirade i AIK hade jag anonymiteten i Stockholm som storstad. Även fast vi var ett väldigt bra hockeylag kunde jag välja att gå på ställen där jag fortfarande kunde vara anonym.

– Sedan kunde jag välja för mitt ego om jag i stället ville gå på ett riktigt AIK-hak. Nu har dom inget val. Spelarna är exponerade hela tiden.

Tror du det finns paralleller till artistlivet där, att dom har det här ”socialamediabruset” kring sig dygnet runt, att hela tiden vara tillgängliga?

– Nu är jag, som sagt var, en lekman och jag vill inte påstå att jag kan det här. Jag kan tänka mig att det inte är någon större skillnad om du tar en jätteduktig hockeyspelare som spelar på högsta nivå eller en artist eller skådespelare på högsta nivå.

– Nu är du dessutom nere på C eller D-skådespelare som varit med på någon ”reality show”. Pressen går via sociala medier långt in i samhället.

– Jag tror definitivt du kan jämföra en riktigt känd ishockeyspelare eller idrottsman med en känd artist. Nu är inte hockeyn jordglobens största sport. Jag skulle tro att om du tar NHL:s största stjärna, exempelvis Connor McDavid, och jämför med (Lionel) Messi så är Messi en nivå upp eftersom han är mer känd i Asien, Australien och så vidare. Det kanske inte hockeylirarna är på samma sätt. Det kan vara skillnaden på hur man följer en människa socialt.

Vad tycker du själv om Aviciis musik?

– Jag är lite ungdomlig av mig, skrattar Mats Lundström och fortsätter:

– Jag har en 14-åring hemma. I bilen kopplar han upp sin telefon. Direkt säger jag ”Byt. Antingen lyssnar vi på P1 eller musik. Inte det här för det är inte musik”. Däremot tycker jag Avicii gjorde bra musik. Jag gillade honom och lyssnar gärna på musiken han gjort.

