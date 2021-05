Utgick i natt – tungt skadebesked för svensken

Efter en skadedrabbad grundserie har nu den svenske Minnesota Wild-forwarden Marcus Johansson drabbats av en ny, tung skada.

I nattens möte med Vegas Golden Knights föll Johansson olyckligt in i stolpen efter en duell med landsmannen William Karlsson där Johansson trampade på pucken och föll till isen. 30-åringen tog sig ut till omklädningsrummet för egen maskin, men återvände aldrig till spel.

Efter matchen konstaterade tränaren Dean Evason att "det inte såg bra ut" för Johansson.

Nu har skadedomen kommit:

Marcus Johansson har brutit armen, meddelar Evason.

Marcus Johansson has a broken arm, Evason says.



"Texted with him this morning. He's clearly extremely disappointed."



