En speciell säsong har borgat för en speciell VM-turnering.

I den svenske VM-truppen återfinns inte mindre än 19 VM-debutanter – däribland Isac Lundeström.

– Det är det största som du kan vara med om. Det ska bara bli roligt och jag ska njuta, verkligen, säger Lundeström.

Morgondagens match mot Danmark blir en speciell sådan för den 21-årige norrbottningen Isac Lundeström. Lundeström är en av inte mindre än 19 (!) VM-debutanter i det svenska landslaget som i morgon premiärspelar mot grannlandet i syd.

– Det är en stor turnering som man alltid kollat sedan barnsben, konstaterar Lundeström.

– Det ska bli otroligt kul att få komma ut på isen och framförallt att få dra på sig landslagströjan. Det är det största som du kan vara med om. Det ska bara bli roligt och jag ska njuta, verkligen.

Lundeström har tidigare spelat åtta A-landskamper för Tre Kronor under, men aldrig någon tävlingsmatch. I Johan Garpenlövs premiärlag är 21-åringen en av blott fem NHL-spelare.

– Jag vill bara bidra med mitt eget spel till laget. Jag vill ha ett lugn och fortsätta mitt eget spel, på samma sätt som jag gjort där borta (i Nordamerika) i princip. Det ska nog inte vara några bekymmer.

Isac Lundeström har spelat JVM för Sverige. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

SLAGIT SIG IN I NHL

Bakom sig har Isac Lundeström sin första, hela, säsong, hur mycket nu en förkortad säsong kan klassas som en ”hel” säsong, i NHL. Efter att under sina två inledande säsonger i Nordamerika varvat NHL-spel med Anaheim Ducks och AHL-spel med San Diego Gulls har Malmbergetsonen den här säsongen varit en ordinarie pjäs i NHL-klubben.



Totalt blev det nio poäng (6+3) på 41 matcher för Lundeström i NHL den här säsongen. Med sina sex mål var han bättre än bland annat lagkaptenen Ryan Getzlaf (fem mål på 48 matcher).

– Det har varit roligt att få ett större förtroende där borta. Jag har fått spela mycket minuter, vilket så klart underlättar jämfört med föregående säsong där jag fick några få minuter. Det är lättare att komma in i matcher och i tempot.

– Det har känts helt okej för egen del, sammanfattar Lundeström sin NHL-säsong.

Under säsongen har Lundeström spelat en hel del med en annan NHL-svensk i VM-truppen i Rickard Rakell.

– Vi spelade lite från och till under början, sen efter 20–30 matcher så spelade jag i princip med honom under hela slutskedet av säsongen. Vi har haft några olika spelare runtomkring oss, men vi spelade ganska mycket tillsammans under slutet, säger Lundeström.

Isac Lundeström. Foto: Rich Graessle/Icon Sportswire

BILDAR NHL-KEDJA

I VM-premiären ser Lundeström ut att få spela med Rakell vid sin sida, samtidigt som Buffalo Sabres svenske skarpskytt Victor Olofsson verkar bli tredjelänken i den renodlade NHL-kedjan.



– Det är två otroligt bra och skickliga hockeyspelare. Det är bara kul att få vara mittemellan dem, säger Lundeström.

– Framförallt är de skickliga på alla plan. Vad som sticker ut hos dem båda är väl skottet, som håller elitnivå där borta i NHL. Det är deras styrka, som jag kan se det. Rakell är duktig på att ta in pucken och hålla i den och Olofsson är en otroligt skicklig och smart spelare.

Efter lite inledande ringrostighet har kemin nu börjat infinna sig i kedjeformationen, menar Lundeström.

– Första träningen är alltid lite sämre, men nu när man fått tre dagar här på is så känns det otroligt mycket bättre än under första träningen. Det är skönt att vara igång.

TV: Premiär för Studio Oddset – Dinner with Warg