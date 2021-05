Förre SHL-stjärnan avslutar karriären

I slutet av april stod det klart att förre LHC-stjärnan Derek Roy skulle lämna tyska EHC München efter två skadefyllda säsonger i klubben.

Nu, en dryg månad senare, står det klart att den tyska klubben blev 38-åringens sista under spelarkarriären. Via ett Instagram-inlägg meddelade Roy under gårdagen att han lägger skridskorna på hyllan.

"Efter lång betänketid har jag bestämt mig för att pensionera mig från att spela professionell hockey", skriver Roy och fortsätter med att tacka personer som varit viktiga i hans karriär.

"Dessa hockeyerfarenheter gav möjlighet för mig och min familj att se väldigt speciella delar av världen och har gjort oss till mer bildade människor".

Under karriären hann Roy med att spela 738 NHL-matcher, att vinna två VM-silver och ett OS-brons samt vinna ett schweiziskt mästerskap med Bern 2016.

Mellan 2017 och 2019 spelade Roy två säsonger i SHL med Linköping, där han under båda sina säsonger vann den interna poängligan. Totalt skrapade han ihop 77 poäng (20+57) på 94 matcher i SHL.

TV: "Vad är deras identitet?"