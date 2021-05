Coachen får fortsatt förtroende av Detroit

Jeff Blashill kom till Detroit Red Wings organisation redan 2011 då blev assisterande tränare för Red Wings och sedan var huvudtränaren för AHL-laget Grand Rapids Griffins under tre år innan han klev upp och fick ansvaret över NHL-laget 2015.

Blashill har sedan varit ansvarig för klubben under sex säsonger där Detroit endast lyckats ta sig till slutspel en gång, vilket var under hans första säsong 2015/16.

Det gör att han är den NHL-coach som har varit i sin nuvarande klubb tredje längst då han endast slås av Paul Maurice i Winnipeg Jets samt Tampa Bay Lightnings Jon Cooper.

Trots att Detroit harvat i botten av NHL de senaste åren, där fjolåret var ett rejält bottennapp med endast 17 vinster på 71 matcher, så får 47-åringen fortsatt förtroende av Red Wings.

Under tisdagskvällen meddelade nämligen klubbens general manager Steve Yzerman att de har kommit överens om en kontraktsförlängning med Blashill som håller honom kvar i Michigan.

UPDATE: #RedWings executive vice president and general manager Steve Yzerman today announced that Jeff Blashill has agreed to a contract extension to remain head coach of the Red Wings.



More » https://t.co/IbyyE75PHC pic.twitter.com/TJE1pX1MJO