"Skulle vara svårt att spela någon annanstans"

Efter tre år i Ryssland står Dennis Rasmussen utan kontrakt. Men att flytta hem till Sverige är han ännu inte inte redo för. Istället hoppas han att ett bra VM ska ge honom en andra chans i NHL.

– Jag känner mig som en bättre hockeyspelare nu än för några år sedan, säger han i en intervju med hockeysverige.se.

Årets VM blir Dennis Rasmussens tredje. 2014 blev det brons och 2019 uttåg i kvartsfinalen. Inga succé-turneringar med svenska mått mätt alltså. I år ska det bli skillnad på det, och målsättningen är tydlig:

– Spelar man för Tre Kronor är det VM-guld som gäller.

Den 30-årige centern avslutade nyligen sin tredje säsong i KHL-laget Metallurg Magnitogorsk.

– Det har varit en bra tid där. Hockeyn har funkat bra och alla har varit schyssta i och runt omkring laget.

– Sedan är det klart att det varit tyngre på sidan om hockeyn just i år, då jag inte kunnat träffa flickvännen på fem månader på grund av pandemin. I vanliga fall kan ju familj och vänner komma och hälsa på, oavsett var i världen man spelar. Nu har man fått vara utan sånt, vilket såklart är tufft – men hockeymässigt har det varit ett bra år även detta.

Dennis Rasmussen har gjort 139 NHL-matcher för Chicago.



"LITE BÄTTRE PÅ DET MESTA"

Ja, även om han rent poängmässigt inte nådde upp till samma nivå som tidigare år, är Dennis Rasmussens noga med att påpeka att årets säsong inte var ett steg i fel riktning.

– Ser man till målsnittet har jag haft min bästa säsong. Ser man till plus/minus har jag haft min bästa säsong. Det som har saknats har varit assisten.

– Jag skulle säga att jag blivit mer allround och lite bättre på det mesta sedan mitt första år i KHL; jag känner mig som en bättre hockeyspelare nu.

Nu har kontraktet gått ut med Metallurg Magnitogorsk och till nästa säsong letar Dennis Rasmussen efter en ny klubbadress. Men redan för ett år sedan såg det ut som att han skulle lämna den ryska klubben. Då stod han länge utan kontrakt, tills han och klubben till slut kom överens om en ettårig förlängning en bra bit in på säsongen. Att han kom in i truppen så pass sent fick konsekvenser för Rasmussens roll i laget.

– Det gjorde att jag inte fick samma förtroende i powerplay som jag har haft tidigare år. Det är väl kanske det som ligger bakom att det blev färre assist.

"DE HAR VARIT HELT FANTASTISKA"

Dennis Rasmussen kommer från Västerås och är fostrad i Surahammar. Men när det pratas SHL-hockey är det ingen tvekan om att det är Växjö som gäller. 2018 var han med när laget vann SM-guld. I år följde han matcherna från TV:n när laget besegrade Rögle i finalserien.

– Växjö ligger mig väldigt nära om hjärtat. Så länge de vill ha mig skulle det vara svårt att spela någon annanstans i Sverige. Alla som jobbar i och runt omkring klubben är helt fantastiska och har varit det mot mig de två gångerna jag varit där.

Men någon återkomst i Växjö-tröjan redan nästa säsong ser det inte ut att bli för landslagscentern.

– Jag är inställd på att spela utomlands ett tag till. Jag vill passa på att fortsätta utvecklas och bli en så bra hockeyspelare jag kan bli och då är det prio ett att fortsätta utomlands. Sen om det blir i väst eller i syd – det får framtiden utvisa.

Dennis Rasmussen under Växjös guldsäsong 2018. Foto: Bildbyrån.





Enligt HockeyNews finns ett par klubbar från NHL på plats i Lettland för att specialstudera Rasmussen under VM.

Om du själv får välja är det en andra chans i NHL som står högst upp på önskelistan?

– Jag har alltid sagt att jag vill tillbaka och testa NHL igen och så är det fortfarande. Sen vet jag inte hur många lag som väljer att satsa på spelare i min ålder. Men skulle chansen dyka upp skulle jag nog vara redo att ta den. Jag får försöka spela bra i VM och se vad som dyker upp efter det.

HYLLNINGEN TILL KEDJEKAMRATEN

Sverige inleder hockey-VM mot Danmark på lördag och Rasmussen är nöjd med stämningen i laget.

– Det känns jättebra och det är många unga spännande spelare som är med för första gången. När jag var med första gången var jag typ yngst och nu är jag plötsligt en av de äldre.

I flera av matcherna inför VM har Dennis Rasmussen fått spela tillsammans med 20-årige Filip Hållander och när han kommer på tal håller Rasmussen inte igen med berömmet.

– Det är jättekul att spela med honom. Han är en grymt skicklig spelare – ansvarsfull och riktigt duktig på att täcka puck. Det är svårt att hitta unga spelare som är så pass ansvarsfulla som han är och som dessutom spelar på rätt sätt och verkligen tänker hockey. Sedan är han också en grym kille utanför planen – väldigt trevlig och ödmjuk.

Dennis Rasmussen och Filip Hållander firar ett mål i träningsmatchen mot Norge. Foto: Mathilda Ahlberg/Bildbyrån.





Vill du lyfta fram någon spelare från KHL som ni får hålla ett extra öga på om ni möts i VM?

– Den finländske målvakten Juho Olkinuora har varit väldigt bra för oss i Metallurg Magnitogorsk den här säsongen – han är riktigt duktig.

Hur känns den egna formen inför mästerskapet?

– Det känns bättre och bättre ju mer matcher jag spelar nu med landslaget, både vad gäller tajmingen och fysiken.

– Det viktigaste nu blir att vi får ihop laget snabbt så att vi kan få en bra start på turneringen.