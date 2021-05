Svensken avgjorde – hyllas av lagkamraterna

Första slutspelsmatchen mellan Vegas Golden Knights och Minnesota Wild blev en riktigt nagelbitare.

Inget lag kunde hitta nätet under ordinarie tid, men i den första övertidsperioden klev Joel Eriksson Ek fram och prickade in avgörandet.

– Jag tycker att han, utöver Kirill Kaprizov, har varit en av lagets MVP:s i år, säger kedjekamraten Marcus Foligno om Eriksson Ek.



Vegas Golden Knights går in som favoriter i slutspelsserien mot Minnesota Wild, men i natt var det Wild och Joel Eriksson Ek som drog det längsta strået.



Matchen var jämn hela vägen igenom och inget av lagen kunde hitta nätet förrän i den första övertidsperioden då Eriksson Ek prickade in matchens avgörande mål.

Efter matchen ville Eriksson Ek lyfta fram sina kedjekamrater Marcus Foligno och Jordan Greenway.

– Bara genom att spela med varandra länge får du en känsla av var pucken kommer att hamna. Du försöker bara komma till den platsen och pucken studsade ut och jag försökte bara få i väg den så snabbt som möjligt, säger 24-åringen till NHL.com om målet.

"HAN HAR VARIT EN HÄST"

Eriksson Ek har under säsongen fått sitt stora genombrott och efter avgörandet var det stora lovord från lagkamraterna om forwardens framgångar den här säsongen.



– Han har varit en häst hela året. Jag tror att jag alltid har sett att han har en offensiv styrka, som skottet och allt sådant, men han har lite mer balans i år och han är säker, säger kedjekamraten Marcus Foligno och fyller i:

– Han är fortfarande så ung också. Det har lagts ett större ansvar på hans axlar den här säsongen och han har lyft med det ansvaret. Han har en näsa för nätet och skapar många omställningar med smarta spel. Han har också fart, så när du sätter ihop allt detta är han en ganska spännande spelare. Jag tycker att han, utöver Kirill (Kaprizov), har varit en av lagets MVP:s i år.

MÅLVAKTERNA STORSPELADE

I matchen var det målvakterna, Marc-André Fleury och Cam Talbot, som dominerade i varsin ände. Fleury och Talbot stod båda för några stora räddningar som höll kvar deras lag i matchen.



Vegas-målvakten stoppade hela 29 av 30 skott, men Talbot fick till slut stå som segrare då han höll nollan hela matchen igenom och räddade 42 av 42 skott emot.

Minnesota-målvakten Cam Talbots nolla innebär att han nu har hållit nollan i en slutspelsmatch med tre olika lag. Den enda målvakten som har hållit en slutspelsnolla för fler lag är Curtis Joseph som har hållit nolla i fyra olika slutspelslag.

Vegas Golden Knights - Minnesota Wild 0-1 (0-0, 0-0, 0-0, 0-1)

Vegas: -

Minnesota: Joel Eriksson Ek (1)