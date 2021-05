Succévärvningen stängs av

Efter att Sam Bennett tredjades från Calgary Flames till Florida Panthers har hans spel lyfts till en helt annan dimension.

Innan trejden hade han gjort tolv poäng på 38 matcher den här säsongen, men sedan han anslöt till Florida gjorde han 15 poäng på de tio sista grundseriematcherna. Han inledde även slutspelet starkt med två assist i den första matchen mot Tampa Bay Lightning, han gjorde även ett mål men det dömdes bort för målvaktsinterference.

När lagen ställs mot varandra igen under natten till onsdag kommer dock Panthers att få klara sig utan sin succécenter.

Detta eftersom att Bennett i dag stängts av för en boarding på Tampas Blake Coleman. Under matchen fick han bara två minuters utvisning för chargning men NHL:s disciplinnämnd har nu tittat på det och stängt av 24-åringen i en match.

. @FlaPanthers Sam Bennett has been suspended one game for his hit on Blake Coleman. Thoughts? pic.twitter.com/YyE3zLWKmr