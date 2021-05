Tidigare Väsbyforwarden gör succé i AHL

Strax innan årsskiftet presenterade Väsby IK värvningen av den unge ryssen Pavel Gogolev som kom från spel i den kanadensiska juniorligan där han öst in mål och poäng med 45 mål och 96 poäng på 63 matcher vilket gav en fjärdeplats i OHL:s skytteliga samt en sjätteplats i poängligan.

I HockeyAllsvenskan fick dock Gogolev det inte att stämma utan på tolv matcher blev det endast ett mål och tre poäng för forwarden. Därefter bröts kontraktet med Väsby då han fått ett erbjudande från Nordamerika.

Det skulle visa sig vara ett AHL-kontrakt med Toronto Marlies och under maj månad har 21-åringen anslutit till klubben och gjort sina första proffsmatcher i Nordamerika.

Den odraftade ryssen gick poänglös från sina tre första AHL-matcher men har därefter kommit igång ordentligt för Marlies.

Han har nu gjort poäng i sex av sina sju senaste matcher i farmarligan och totalt har det blivit fem mål och tio poäng på tio matcher för Gogolev.

I de tre senaste matcherna, som alla varit 3-2-segrar mot Montreals farmarlag Laval Rocket, har Gogolev skjutit det matchvinnande målet alla tre gånger. I nattens match sköt han det avgörande 3-2-målet i förlängningen, han utsågs sedan även till matchens lirare.

