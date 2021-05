39-årige tredjemålvakten oväntad hjälte för Capitals

Craig Anderson hade endast spelat i fyra matcher och grundserien.

Men efter Vitek Vaneceks skada i första slutspelsmatchen mot Boston Bruins fick den 39-årige tredjemålvakten hoppa in mellan stolparna.

Då storspelade han och blev hjälte i Washingtons 3-2-seger.

– Han klev fram när vi behövde honom, säger Capitals-coachen Peter Laviolette.



Förväntningarna var låga på Vitek Vanecek inför årets säsong då han aldrig tidigare hade vaktat kassen i en NHL-match.

Den tjeckiske rookiemålvakten imponerade dock stort under grundserien och seglade då upp som förstemålvakt för Washington Capitals.

I natt fick han även göra slutspelsdebut för Washington – men då avslutades hans kväll i förtid.

I samband med att Jake DeBrusk kvitterat till 1-1, efter att Tom Wilson givit "Caps" ledningen, så sträckte Vanecek ut sig och verkade sedan få problem med en muskel. Skadan gjorde att han inte kunde fortsätta spela utan tvingades bytas ut.

In kom då i stället den 39-årige tredjemålvakten Craig Anderson som räddade 21 av 22 skott under resten av matchen när Washington vann med 3-2 efter förlängning.

#ALLCAPS goaltender Vitek Vanecek leaves the game after this.



Craig Anderson comes in.



🎥 @NHLonNBCSports pic.twitter.com/Ge8sgP1wpB