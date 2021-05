Backstjärnan: "Timrå är alltid hemma för mig"

Som tonåring spelade Erik Gustafsson sin hockey i Timrås juniorverksamhet innan han flyttade över till Nordamerika för collegespel och sedermera NHL-spel med Philadelphia Flyers.

När medelpadingarna tog klivet upp till SHL 2018 återvände Gustafsson till Sverige, men till Luleå. När Timrå nu återigen har tagit klivet tillbaka till högstaligan håller backstjärnan dörren öppen för en framtida återkomst till klubben.

– Timrå är alltid hemma för mig och man vet aldrig vart karriären tar en, har jag lärt mig, så man får passa sig för vad man säger. Jag stänger inga dörrar någonstans, men jag trivs otroligt bra i Luleå. Jag är här för att vinna guld först och främst och sedan får man se vad som händer. Det är klart att det hade varit kul och speciellt att få spela på hemmaplan, men det är inget som är på tapeten nu, säger Gustafsson till NSD.

ETT ÅR KVAR PÅ KONTRAKTET

Gustafsson har kontrakt ytterligare ett år med Luleå och parterna har så smått påbörjat diskussionerna kring en eventuell förlängning av kontraktet.



– Vi pratade efter säsongen och de sa att de var intresserade av att förlänga och jag sa att jag är intresserad av att stanna. Så där är bollen. Det är inget mer än så just nu. Tidigare under min karriär har jag aldrig sajnat innan jag går in på sista året, så jag har ingen panik överhuvudtaget. Det kommer när det kommer, annars gäller det att visa det på isen, säger Gustafsson.



Den gångna säsongen noterades Luleåkaptenen för 32 poäng (4+28) på 47 matcher i SHL samt ytterligare tre passningspoäng på de sju kvartsfinalmatcherna mot Skellefteå.

