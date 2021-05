Beskedet: Svenske NHL-målvakten får inget nytt kontrakt

Ottawa Senators har haft en smärre målvaktscirkus den här säsongen med fem olika målvakter som spelat åtta matcher eller fler. Tre av dessa har varit svenskar; Marcus Högberg, Filip Gustavsson och Anton Forsberg.

Inför nästan säsong kommer en av dem att tvingas söka ny klubbadress,

På fredagen meddelade nämligen general managern Pierre Dorion att Högberg inte kommer att erbjudas nytt kontrakt.

The #sens are moving on from goaltender Marcus Hogberg this summer, according to Pierre Dorion.