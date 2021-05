Trotjänaren nobbar Färjestads erbjudande

Efter en bra bit över 600 matcher för Färjestad kan Per Åslund nu ha gjort sitt sista framträdande i FBK-dressen.

Klubbikonen har tackat nej till klubbens erbjudande om ett tvåårskontrakt, bekräftar Färjestads general manager Peter Jakobsson för Värmlands Folkblad.

– Per Åslund har i dag tackat nej till det tvåårskontrakt vi erbjöd honom. Självklart jättesynd och tråkigt, säger Jakobsson till Värmlands Folkblad.

– Vi vill att Per Åslund ska spela i Färjestad. Vi erbjöd honom först ett ettårsavtal som han inte gick med på. Då erbjöd vi ett tvåårsavtal eftersom han uttryckligen gärna ville ha det. Men tyvärr har han meddelat oss under dagen att han tackar nej till det tvåårsavtalet också.

Jakobsson bekräftar att det kontrakt som Åslund erbjudits inneburit en lönesänkning för klubbikonen, som med sina åtta poäng på sex matcher var Färjestads poängbästa spelare i SM-slutspelet.

Enligt Åslunds agent Radek Hamr är dock Färjestad alltjämt ett alternativ för 34-åringen.

– Per vill inte stänga dörren till Färjestad. Det är bara det att han vill se över sin situation just nu, han behöver mer tid på att tänka på vad han och familjen vill göra, säger Hamr.

