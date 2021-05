Zibanejad vill fortsätta i Rangers: "Jag älskar att vara här"

Mika Zibanejad hittade tillbaka till formen efter en tuff säsongsinledning.

Nu vill han stanna i New York Rangers även efter kontraktslutet nästa år.

– Jag älskar staden. Jag älskar mina lagkamrater och jag vill vinna här, säger han om framtiden.



Mika Zibanejad, hade en tuff säsongsinledning och noterades för endast två mål på de första 18 matcherna.

I slutet av februari kom vändningen och Zibanejad började återigen visa prov på sitt riktiga jag.

Till slut blev det 50 poäng (24+26) för 28-åringen innan säsongen tog slut för New York Rangers, natten till söndag.

Zibanejad har endast en säsong kvar på kontraktet i New York, men han vill inte se ett slut på sin tid i klubben riktigt ännu.



– Jag älskar att vara här. Jag älskar laget. Jag älskar staden. Jag älskar mina lagkamrater och vill vinna här. Det är såklart inte bara upp till mig så jag får ta det lite som det kommer, säger han till USAToday-reportern Vince Mercogliano.

