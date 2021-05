Toronto värvar nybliven Gagarin Cup-mästare

2018: Igor Ozjiganov

2019: Ilja Michejev

2020: Alexander Barabanov

2021: Kirill Semjonov

Toronto Maple Leafs upprätthåller sin tradition i att värva odraftade ryska free agents.

Semjonov är en center som tillbringat de senaste fyra säsongerna med Avangard Omsk, där han blev Gagarin Cup-mästare så sent som i förra veckan.

26-åringen, som gjort återkommande besök i den ryska landslagströjan, svarade för 26 poäng (10+16) i grundserien och hade nio poäng (4+5) på 23 slutspelsmatcher.

Kontraktet är skrivet på ett år.

🖋 We’ve signed forward Kirill Semyonov to a one year entry-level contract for the 2021-22 season. #LeafsForever



