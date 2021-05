Nytt trafikrekord på Hockeysverige.se!

Hockeysverige.se kan för tredje gången under 2021 presentera ett trafikrekord på sajten. Under vecka 17 hade sajten 288 631 unika besökare, en förbättring med 8000 besökare jämfört med det gamla rekordet.

– Hockeyn är het just nu och det är inspirerande att få vara en del av den hettan, säger chefredaktören Uffe Bodin.



SM-slutspel, U18-VM, slutspurt på NHL:s grundserie, förberedelser inför hockey-VM senare i månaden och en het silly season. Det är några av ingredienserna som bidragit till att Hockeysverige.se har ännu en rekordvecka bakom sig.

Sveriges största hockeysajt hade 288 631 unika besökare förra veckan och förbättrade därmed sitt trafikrekord från vecka 12 med 8000 unika besökare.

– Det händer väldigt mycket i hockeyvärlden just nu och även om vi fortfarande befinner oss i en pandemi och det är tomt på läktarna här hemma upplever vi att intresset för sporten är glödhett, säger Uffe Bodin, chefredaktör för sajten.

– Det är framför allt hockeyn här på hemmaplan som engagerar, men det är kul att se att våra besökare även uppskattar vår mångsidighet och att vi uppmärksammar hockey som spelas utanför det vardagliga rampljuset.

Bland det som engagerat mest senaste tiden märks inte minst alla spelarövergångar som sker i SHL och Hockeyallsvenskan just nu. Även Småkronornas öde i U18-VM har varit föremål för stort intresse.



Den här veckan har sajten reportrar på plats på SM-finalen i ishockey mellan Växjö och Rögle samt på den allsvenska finalen mellan Timrå och Björklöven när den förväntas återupptas efter coronauppehållet.

– Jag har stora förhoppningar på att vi ska kunna göra fler rekordveckor innan den här säsongen är över, slår Uffe Bodin fast.