Här skämmer Washingtonbusen ut sig - igen: "Fruktansvärt"

– Det är fruktansvärt. Noll respekt. Jag vet inte varför jag är förvånad. Det är bara fruktansvärt, sade tvåmålsskytten Mika Zibanejad efter matchen.



Washingtons powerforward Tom Wilson har varit NHL:s stora buse de senaste åren. I Sverige är han gissningsvis mest känd för sin tackling på Oskar Sundqvist under försäsongen - vilket ledde till en 20 matcher lång avstängning. Så sent som i mars stängdes han av i sju matcher för en tackling på Bostons Brandon Carlo.

I natt var han i farten igen.

Efter en rörig situation framför mål i Capitals 6-3-vinst mot New York Rangers gick Wilson på rejält mot två Rangers-ryssar. Först tryckte han med kraft ned Pavel Butjnevitj huvud i isen - med ansiktet först. När Artemij Panarin kom in som tredjegubbe i situationen, för att försvara sin lagkompis, välte Wilson Rangers storstjärna genom att slita honom i håret. Panarin återvände inte till spel. Coachen David Quinn sade efter matchen att Panarin mådde okej, men enligt Elliotte Friedman finns det uppgifter som säger att superstjärnan har spelat färdigt för säsongen. Rangers har bara tre matcher kvar att spela.

Tom Wilson punches Pavel Buchnevich in the head when he’s down. Panarin comes into to defend him #NYR pic.twitter.com/GkWCD569Gp