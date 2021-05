Inte spelat på 14 månader – vann NHL-debuten som 28-åring

8 mars 2020 var senaste gången Michael Houser startade en hockeymatch.

Då var det i ECHL där han stoppade 24 skott och höll nollan när Cincinnati Cyclones besegrade Toledo Walleye med 1–0.

Nästan 14 månader senare NHL-debuterade han hastigt och lustigt – 28 år gammal.

Houser hade inför nattens start mellan Buffalo Sabres stolpar gjort drygt 200 matcher i ECHL och ett sjuttiotal i AHL, men egentligen aldrig varit när NHL-spel. På grund av den digra skadesituationen i Buffalo, där Linus Ullmark, Carter Hutton och Ukko-Pekka Lukkonen alla saknades, kastades han in i hetluften i NHL när New York Islanders gästade Sabres.

Och vilken NHL-debut det blev för amerikanen.

I Sabres 4–2-seger stoppade han 34 av 36 skott och utsågs till matchens första stjärna.

– Det är otroligt häftigt, sade Houser till NHL.com efter vinsten.

– Jag är inte ens i bra form, måste jag erkänna. Så när jag firade efter matchen kunde jag knappt andas. Jag försöker hämta andan nu. Nu ska jag försöka få fatt på mina föräldrar och se vad de har att säga.

Han var tagen både fysiskt och emotionellt efter matchen. När Sam Reinhart blev tvåmålsskytt för Sabres genom att skicka in 4–2-pucken i tom kasse brast det nästan för målvakten.

– Det var en sådan enorm lättnad. Jag har jobbat för det här hela livet, väntat på att det ska hända. Att bara få spela en match är väldigt speciellt, men att vinna är alltid målet. Det är därför vi spelar, säger Michael Houser,

First NHL game.

First NHL win.

The smile says it all. 😊



Congratulations, Michael Houser! pic.twitter.com/hRJ4SGHENY