Oväntade poängkungen: ”Har tur – pucken studsar min väg”

Vem leder backarnas poängliga under SM-slutspelet?

Svaret är ganska överraskande då det är den defensive klippan Christian Folin som har gjort flest poäng bland slutspelets backar.

– Ibland har man tur, pucken studsar min väg, säger Folin till hockeysverige.se.



2-1 i lördags och 3-2 under måndagen.

De resultaten gör att Växjö Lakers nu leder finalserien med 2-0 i matcher – detta trots att man fortfarande inte nått sin högsta nivå i matcherna mot Rögle.



– Som vanligt hittar vi sätt att vinna. Det har varit vår styrka hela tiden, det är tuffa matcher hela tiden men vi lyckas nästan alltid hitta ett sätt att vinna oavsett hur det ser ut, säger backklippan Christian Folin till hockeysverige.se efter måndagens match.

Rögle såg ut att ha det mesta av spelet under den andra matchen utan att lyckas sätta det där avgörande målet. Folin tonar dock ner det hela och menar att skåningarna inte var lika bra som det verkade.

– Rögle slänger mycket puckar på mål från överallt, ibland när det inte ens finns någon vinkel så jag tror att statistiken ljuger lite. De spelar väl bra men jag lägger inget fokus på dem eller hur de spelar, säger 30-åringen och fortsätter:

– De fick 1-0 på ett misstag från mig men sedan kom vi igång och började spela hockey. Då spelade vi bra men vi kan bättre och vi vet att vi kommer behöva spela bättre för att vinna här när de spelar hemma.

Med misstag syftar Folin på att han åkte upp och var lite väl aggressiv i mittzon vilket gjorde att Rögle kunde komma två-mot-en och sätta ledningspucken. Växjöbacken fick dock revansch på sig själv genom att fint spela fram till Emil Petterssons 1-1-mål.

– Absolut, det var skönt att kunna bidra lite.

EN AV SLUTSPELETS BÄSTA BACKAR

Och bidra har Christian Folin verkligen gjort för sitt Växjö. Inte nog med att Kungsbackakillen levererar defensivt och är bäst i slutspelet när det kommer till både tacklingar (24) och blockerade skott (28) så har han även tagit steg i offensiven.



Under grundserien blev det fyra poäng på 17 matcher för Folin men i slutspelet har han ökat till sex poäng på elva matcher. Det gör att han oväntat nog leder backarnas poängliga i SM-slutspelet.

– Ibland har man tur och pucken studsar min väg. Det är egentligen inget specifikt som jag har ändrat eller så. Det är bara att fortsätta skjuta och lägga pucken mot mål och då händer det oftast bra saker. Det är sådant som händer. Ibland har de andra killarna mer poäng men det spelar ingen roll så. Jag lägger inte alltför stor vikt vid det.

Christan Folin har visat att han kan mer än bara tacklas och spela tufft i defensiven. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Christian Folin har också fått en stor roll i Växjö under slutspelet. I grundserien snittade han 18 minuters istid per match men i slutspelet har hans speltid ökat med över fem minuter, till över 23 minuter per match.

Han tackar för förtroendet och hyllar då även Lakers ständige assisterande tränare och backcoach Fredrik Hellgren.

– Jag får mycket förtroende från 'Fredde', vi har en bra dialog på bänken. På de här dagarna mellan matcherna så är han duktig och vill få ut det mesta av mig hela tiden. Han ger mig chanser och tillfällen, jag kan misslyckas men han ger mig ändå chansen direkt efteråt. Det är klart en styrka från hans sida och i hans coachning.

HYLLAR UNGA BACKARNA: ”TAGIT STORA STEG”

Växjö har gått tunt på backsidan den senaste tiden eftersom att den finska duon Juuso Vainio (skada) och Ilari Melart (avstängning) varit otillgängliga för spel. Det har dock gett utrymme för andra att kliva fram.



Känner du själv att du har steppat upp och tagit en mer ledande roll med tanke på de avbräcken?

– Ja, men framför allt tycker jag att Hardy (Häman Aktell) och (Linus) Nässén har tagit stora steg och spelar väldigt bra hockey. De äter många minuter och det är imponerade att se. Speciellt med Nässén som har kommit in och spelat väldigt bra, han är väldigt duktig på pucken och kan kontrollera spelet på ett helt otroligt sätt.

– Det är många som steppar fram när det händer sådana grejer. När man får lite motgångar så krävs det att andra kliver fram och det är en styrka i laget att det finns killar i laget som kan kliva in när det behövs.

Christian Folin stortrivs i slutspelshockeyn. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Christian Folin SHL-debuterade när han värvades till Växjö och har höjt sitt spel avsevärt den senaste tiden då han har varit ett av SM-slutspelets största utropstecken.

Tror du att din spelstil passar bättre för det tuffare spelet som är under slutspelet?

– Jag tycker det är kul att spela slutspelshockey. Matcherna betyder lite extra och det är mer känslor. Jag känner absolut att det passar mig bra.

Finalserien lämnar Småland med två raka vinster för Lakers som endast behöver två segrar till för att bärga klubbens tredje SM-guld.

Ni har 2-0 i matcher, vad blir viktigt för er nu när serien vänder ner till Ängelholm?

– De har spelat två bra matcher och de kommer säkerligen vara ännu bättre där nere. Det gäller att vi är redo från start och spelar vårt spel. Vi behöver trycka på direkt från början för jag tycker att vi har varit lite mesiga från start i matcherna här. Det är en bra utmaning för oss att försöka sno åtminstone en match där nere, avslutar Christian Folin.

