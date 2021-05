De plockar över Skellefteåtalangen direkt

Skellefteå åkte i torsdags ur SM-slutspelet efter en dramatisk semifinalserie mot Rögle. Men för backen Philip Broberg som fick ganska sparsamt med istid i serien, är säsongen inte över.

Juniorkronornas VM-kapten kallas nämligen över Atlanten och kommer avsluta säsongen med Edmonton Oilers. Det meddelade NHL-klubben under söndagskvällen. Broberg sätts direkt in i klubbens "taxi squad", vilket innebär att han får vara med NHL-laget men i nuläget inte spela några matcher.

Edmonton draftade Broberg som åttonde spelare 2019 och skrev kontrakt med honom per omgående. Han har sedan dess varit utlånad till Skellefteå under två säsonger.

Philip Broberg gjorde 3+10 på 44 matcher i SHL den här säsongen, och snittade 17:10 i istid per match. I slutspelet sjönk den siffran ganska drastiskt, ned till 9:33.

🔁 #Oilers roster moves 🔁



Defenceman Philip Broberg has been assigned to the taxi squad.



The 2019 8th-overall pick just completed his season with Skellefteå AIK of the Swedish Hockey League, appearing in 44 games & recording three goals & 10 assists. #LetsGoOilers pic.twitter.com/u3EweYRgsh