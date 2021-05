”Jag vill visa att jag också kan spela på en hög nivå”

Viktor Fasth gick sönder i den första semifinalen.

Då har backupen Erik Källgren fått kliva in och ersätta SHL:s bästa målvakt i Växjös jakt på sitt tredje SM-guld.

– Det har varit speciellt att få hoppa in så här, säger 24-åringen till hockeysverige.se.

VÄXJÖ (HOCKEYSVERIGE.SE)

SM-finalserien mellan Växjö Lakers och Rögle BK är i gång.

I lördags spelades den första matchen som slutade i 2-1-seger för Växjö och under måndagskvällen spelas den andra finalen.

– Det var en riktigt tajt första match. Rögle kom ut starkt och gjorde det bra men sedan kom vi in i det ju längre matchen led. Det var otroligt skönt att vi kunde vinna första matchen, säger målvakten Erik Källgren.

För 24-åringens del var det hans första finalmatch i karriären och han räddade 23 av 24 skott samt gav ett tryggt intryck. Den enda pucken han släppte förbi sig var en studspuck som slutade med en lustig lobb av Moritz Seider.

– Jag är nöjd. Vi vann och det är det viktigaste, det är så jag ser det. Jag fick en bra start på matchen, hade en del att göra i första perioden där. Sedan lugnade det ner sig lite skottmässigt resten av matchen, men jag är nöjd med min prestation, säger Källgren.

”GÄLLER FÖR MIG ATT LEVERERA”

Det blev tajt och målsnålt i den första finalmatchen vilket gör att det blir stor press på målvakterna. Erik Källgren tonar dock ner det och tror att vi kan räkna med få mål i serien.



– Det är två lag som har försvarat sig bra under hela säsongen och så är det här nu också.

Var det några finalnerver?

– Nej, det var inget jag lade märke till. Visst, det var lite svajigt av oss i början men jag tycker att det berodde mer på att Rögle kom ut piggt och kastade mycket puckar mot kassen. Det var inga nerver så från vår sida.

Erik Källgren stängde igen bra i första finalen. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Erik Källgren har egentligen varit andrafiol bakom Viktor Fasth under årets SHL-säsong. I den första semifinalen mot Örebro blev dock Fasth skadad och därefter har Källgren helt plötsligt slängts in och fått vara Växjös stöttepelare längst bak under säsongens viktigaste matcher.

– Det har varit speciellt att få hoppa in så här. Speciellt första semifinalen var väldigt speciellt där att komma från bänken. Därefter tycker jag att jag har kommit in i det bra och försöker att bara spela mitt spel. Det har funkat helt okej kan jag tycka.

Hur hanterar man den här situationen mentalt?

– När man sitter på bänken så försöker man bara vara redo på vad som helst. När Viktor byttes ut så gällde det att försöka slappna av så mycket det gick och hitta mitt spel så fort det bara gick. Det är tyvärr sånt som kan hända, men då gäller det bara för mig att leverera och hjälpa laget att vinna matcher.

”KLART ATT DET ÄR PRESS PÅ MIG”

Leverera har Erik Källgren också gjort. Han har påvisat en stabilt spel genom de sex matcher där han har fått vakta kassen. 24-åringen har också starka siffror, 94,9 i räddningsprocent samt 1,27 insläppta mål per match.



Det är dock stora skor som stockholmaren ska fylla då den han ersätter, Viktor Fasth, har varit SHL:s bästa målvakt under årets säsong och vann även Honken Trophy.

– Viktor har gjort det jättebra men jag vet att jag kan spela på en hög nivå också. Det är klart att det har blivit en press på mig men det är ingenting jag kan gå runt och tänka på.

Senast Växjö Lakers vann SM-guld, 2018, var klubben i en liknande situation då Viktor Fasth skadades och backupen Viktor Andrén fick hoppa in. Andrén spikade då igen fullständigt och blev en stor hjälte för Växjö när guldet bärgades.



Nu ser historien ut att upprepa sig då Erik Källgren får möjligheten att iklä sig rollen som hjälte. Han själv vill dock inte jämföra situationerna från 2018 och 2021.

– Det var den säsongen, då är då och nu är nu. Jag har inte tänkt på det alls utan jag har bara velat komma in och visa att jag också kan spela på en hög nivå och göra det bra.

Erik Källgren bevisar sig själv samtidigt som han leder Växjö genom slutspelet. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

”JAG VILL SPELA PÅ”

Det är oklart exakt hur läget är med den skadade Viktor Fasth. Ifall han återhämtas så pass att att han kan spela kommer Växjö att sitta i ett prekärt läge. Ska man fortsätta köra på Källgren som gjort det bra och är het? Eller ska man göra ett byte och slänga in den kalle Fasth som dock varit ligans bästa målvakt tidigare under säsongen.

Om Fasth kommer tillbaka, då släpper väl inte du förstaspaden med tanke på hur bra det gått för dig?

– Nej, jag vill spela på. Sedan är det Sam (Hallam)som tar ut laget varje kväll. Jag försöker bara göra mitt bästa och sedan får vi se hur mycket jag kommer få spela resten av finalserien.

Senare under måndagen spelas den andra SM-finalen i VIDA Arena innan serien vänder ner till Ängelholm. För Källgren och Växjös del har fokuset inte legat på att förbättra spelet – utan att göra sig så redo så möjligt för nästa utmaning.

– Nu när det är mycket matcher på kort tid så det viktigast att fokusera på återhämtning och vila. Spelet sitter ändå så pass att det är främst återhämtning som gäller för att vara redo inför nästa match, säger Erik Källgren inför kvällens möte.

TV: Henrik Lundqvist får sällskap i nya reklamfilmen

Matchrapporter: Bra start för Växjö efter seger mot Rögle i första matchen Växjö vann rysaren mot Örebro Hockey Rögle vann rysaren mot Skellefteå