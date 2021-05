André St-Laurent var en av de första stora nordamerikanska stjärnorna som hamnade i Sverige.

Han skördade framångar i Rögle under mitten av 80-talet - och följer nu lagets finalframfart från sitt hem i Kanada.

– Jag följer fortfarande Rögle via Facebook, säger St-Laurent till hockeysverige.se.



André St-Laurent är en av dom första riktigt stora NHL-spelarna som spelade i Division 1. Den i dag 68-åriga kanadensaren från Rouyn-Noranda i Quebec spelade inte mindre än 644 NHL-matcher mellan 1973 och 1984. Han spelade bland annat för New York Islanders, Detroit, Los Angeles och Pittsburgh.

Inför säsongen 1985/86 hårdsatsade Rögle och värvade bland andra Mats Ulander från Manglerud/Star, men som tidigare vunnit SM-guld med AIK 1982 och 1984. Olle Häggström från Skellefteå, holländska landslagsmannen Henk Hille samt André St-Laurent.

Det blev två säsonger för St-Laurent i Rögle. Redan under första säsongen gjorde han ett avtryck i den skånska klubben. Dels med sina 17 mål och totalt 46 poäng på 32 matcher, dels med att vara en flitig gäst i utvisningsbåset. Totalt var det tänkt att han skulle tillbringa 76 minuter där.

Efter tiden i Rögle gjorde han även några säsonger i franska ligan innan han avslutade karriären.

– Jag följer fortfarande Rögle via Facebook, men jag har också kontakt med några av mina gamla vänner, ”Ullis” (Mats Ulander), Anders Svensson, Jonas Svensson, Rickard Ahl, Stefan Hedlund, bröderna Elvenes, Arne Henriksson och givetvis min gamla tränare Svenåke Svensson, berättar André St-Laurent som verkligen trivdes under sin tid i Ängelholm.

– Ja, jag trivdes verkligen under min tid i Sverige. Hockeyn, kriget där ute på isen var fantastiskt och även folket i klubben och runt om i stan.

"ÖNSKAR FÖRENINGEN, LAGET OCH FANSEN LYCKA TILL"

Däremot har han inte varit tillbaka till Sverige sedan han lämnade 1987.



– Nej, så har det inte blivit, men jag jobbar på att komma ihåg svenskan, berättar han på en blandning av svenska och engelska.

– Vi spelade, som jag sa, en väldigt fin hockey. Vi hade även väldigt bra fans och jag fick många bra vänner under min tid där.

När han nyligen fick höra att Rögle var i final så blev han såklart väldigt glad.

– Ja, verkligen. Det är riktigt kul att Rögle tagit sig till final. Det är väldigt svårt att ta sig till en final i en proffsliga, men dom måste ha gjort det bra och jag är väldigt, väldigt glad för deras skull.

– Tyvärr kan jag inte säga något om vilka chanser Rögle har i finalen eftersom jag inte känner till det lag man har idag, men jag önskar föreningen, laget och fansen lycka till. Jag vill också passa på att hälsa till alla mina vänner i Ängelholm och alla i Rögle, avslutar André St-Laurent.

