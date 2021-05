NHL-forward anklagad för sexuellt övergrepp

Vancouver Canucks forward Jake Virtanen saknades på isen när laget höll sin matchvärmning inför lördagens möte med Toronto Maple Leafs. Det visade sig bero på att klubben valt att skicka hem 24-åringen efter att det riktats anklagelser om ett sexuellt övergrepp mot honom.

Enligt sajten vancouverisawesome.com har en kvinna anmält Virtanen för ett övergrepp som ska ha skett i ett hotellrum i Vancouver i september 2017. I en intervju med sajten säger kvinnan att NHL-spelaren ska ha utnyttjat henne sexuellt mot hennes vilja.

Hon säger i intervjun att hon valde att göra en anmälan tre och ett halvt år efter det händelsen ska ha ägt rum efter att ha läst andra kvinnor dela med sig av historier om hur de utsatts för sexuella övergrepp på ett lokalt instagramkonto.

I ett pressmeddelande bekräftar Vancouver Canucks att de är medvetna om anklagelserna och att de kommer att hjälpa till i en utredning av händelserna.

"Vi är medvetna om de bekymrande anklagelserna kring Jake Virtanen. Vår organisation accepterar inga former av sexuella ofredanden och sådana här anklagelser tas på största allvar. Vi har engagerat externa experter för att få hjälp med en oberoende utredning och spelaren har ställts åt sidan tills vi har mer information.

