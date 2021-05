Klart: Hugo Alnefelt skriver NHL-kontrakt

Hugo Alnefelt har fått uppleva ett par hjärtskärande nederlag den här säsongen. Dels kvartsfinalförlusten mot Finland på JVM, dels degraderingen till Hockeyallsvenskan med HV71 förra månaden.

Nu får han i alla fall avsluta 2020/21 i dur.

På lördagen meddelade Tampa Bay Lightning att de sajnat den 19-årige keepern till ett treårigt rookieavtal som gäller från och med nästa säsong. Redan nästa vecka kommer Alnefelt dock att åka över till Nordamerika och ansluta till Lightnings farmarlag Syracuse Crunch på ett try-out-kontrakt i AHL.

We have signed Hugo Alnefelt to a three-year entry level contract beginning with the 2021-22 season.



He will join the @SyracuseCrunch on a tryout contract next week. https://t.co/lNAJK5PkWK