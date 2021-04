Stjärnmålvakten höll nollan och skrev in sig i poängprotokollet

Tampa Bay Lightning besegrade i natt Dallas Stars med 3-0.

Tampa Bay-målvakten Andrej Vasilevskij stod för en imponerande insats när han höll nollan och spelade fram till 3-0-målet.

Andrej Vasilevskij stod i natt för en imponerande insats och höll nollan när Dallas Stars sköt 20 skott mot Tampa Bay-målet.

Under säsongen har Dallas blivit en favoritmotståndare för den ryske stjärnmålvakten, som har hållit nollan tre gånger den här säsongen när lagen har spelat mot varandra.

Vinsten i natt innebär att Vasilevskij tog sin 30 seger för säsongen och höll sin femte nolla.

– Det var skönt att se Vasilevskij komma in i hans rytm. Du kunde se att han spårade puckar och att han var påslagen. Utöver det gjorde han några stora räddningar också. Killarna offrade sig själva ikväll och det var kul att se, säger Tampa-tränaren till NHL.com Jon Cooper efter matchen.

Vasilevskij var inte nöjd med att bara hålla nollan. I matchens slutskede stod målvakten för en första assist till Brayden Point som kunde placera in pucken i öppen kasse.

Under säsongen har Vasilevskij samlat på sig fyra assist, men har en bit kvar till rekordet. Grant Fuhr har just nu rekordet på flest poäng av en målvakt under en säsong, då han säsongen 1983/84 spelade fram till 14 mål.



Tampa Bay Lightning - Dallas Stars 3-0 (1-0, 0-0, 2-0)

Tampa Bay: Ondrej Palat (15), Blake Coleman (12), Brayden Point (22)

Dallas: -