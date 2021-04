Blev mästare – nu satsar Kovaltjuk mot NHL igen

Han fick inget nytt kontrakt i NHL inför årets säsong och återvände därför hem till Ryssland.

Där blev Ilja Kovaltjuk lagkapten för Avangard Omsk och ledde klubben till triumf i Gagarin Cup-slutspelet där Omsk blev mästare för första gången i klubbens historia.

Nu meddelar dock Avangard Omsk att de går skilda vägar med Kovaltjuk. I stället kommer den 38-årige ryssen att satsa mot en ny NHL-chans – i hopp om att vinna Stanley Cup.

– Kovaltjuk är fortfarande hungrig efter titlar och han drömmer om att vinna Stanley Cup. Därför uppfyller vi hans önskan om att försöka sig på NHL-spel igen, säger klubbens general manager Alexej Volkov i ett uttalande på klubbens hemsida.

