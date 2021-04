Bekräftat: Djurgården värvar från konkurrenten

Josef Ingman skriver på ett kontrakt med Djurgårdens IF, som sträcker sig till 2022.

Backen har de senaste två säsongerna spelat i Brynäs IF och kommer från ett dramatiskt kvalspel med laget.

– Vi har varit lite förvånade över att Brynäs inte spelat honom mer än vad de gjort, säger Djurgårdens sportchef Joakim Eriksson.



Josef Ingman har under en tid ryktats till Djurgårdens IF. Nu är det klart att den 26-årige backen skriver på ett kontrakt som sträcker sig till 2022.

Ingman har under de senaste säsongerna klättrat genom det svenska divisionsystemet och kommer senast från Brynäs IF.

– Josef kan ses som en ersättare till Simon Johansson och kompletterar på ett bra sätt de övriga vänsterskjutande backarna som vi har i vårt lagbygge, säger Djurgårdens strategiske sportchef Joakim Eriksson till lagets hemsida.

Örnsköldsviksonen har under karriären spelat 81 matcher i SHL och 52 matcher i Hockeyallsvenskan. I Brynäs kommer han nyligen från ett dramatiskt kvalspel mot HV71, sär han inte fick särskilt mycket speltid.

– Josef är en skridskostark offensiv back som vi följt noga de senaste två åren. Vi har varit lite förvånade över att Brynäs inte spelat honom mer än vad de gjort. Vi ser fram emot att erbjuda en större roll och bättre utvecklingsresa i Djurgården jämfört med den som han fått i Brynäs, säger Eriksson om värvningen.









