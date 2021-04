Så är läget i alla SDHL-lag

Varje månad gör Ronnie Rönnkvist en genomgång av hur läget är i SDHL-lagen. Här får ni ta del av de senaste nyheterna och övergångarna.

Det är bara den 28 april ännu och trupperna i SDHL är långt ifrån satta. Sportcheferna och tränarna jobbar just nu hårt med att både förlänga med förra säsongens spelare och värva nytt. Därför är också bedömningarna och tankarna kring lagen högst spekulativa.



Hockeysverige Plus kommer en gång i månaden kika in och se hur bygget av lagen fortgår.

Så här är läget i lagen då vi snart bläddrar fram månaden maj i almanackan.



AIK

(Utslagna i kvartsfinal)



Poängligan 20/21

1. Lisa Johansson 36 - matcher – 11 mål – 12 assist – 23 poäng

2. Erica Udén Johansson 36-10-11-21

3. Line Bialik Øien 32-8-9-17

Bästa back: Emmy Alasalmi36-4-7-11



Flest utvisningsminuter:

1.