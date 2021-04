Tar en paus från hockeyn - av personliga skäl

Den tidigare supertalangen Jonathan Drouin, som 2013 valdes redan som trea i draften, tar en paus från ishockeyn på obestämd tid. Det skriver Montréal Canadiens på sitt twitterkonto.

Canadiens går inte in på några detaljer, utan konstaterar att det är av personliga skäl Drouin fattat beslutet. Han kommer därför sättas upp på långtidsskadelistan.

Den 26-årige forwarden har den här säsongen gjort 23 poäng på 44 matcher, bara fem spelare i laget har gjort fler, och har som mest gjort 53 poäng under en säsong. Det var 2018/2019.

Montréal innehar just nu den sista slutspelsplatsen i den kanadensiska divisionen, med nio matcher kvar att spela. De jagas dock av Calgary och framför allt Vancouver, som har fem matcher färre spelade än Canadiens.

Forward Jonathan Drouin will take an indefinite leave of absence from the team for personal reasons.



He was placed on long-term injured reserve by the club. We ask everyone to respect his privacy. pic.twitter.com/bfy5F7afY6