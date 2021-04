Tingsryd fortsätter värva från Hockeyettan

Efter värvningen av tidigare Hockeyettan-målvakten Tomas Rydén i förra veckan kan Tingsryd nu bekräfta att de säkrar upp målvaktssidan ytterligare.

Carl Hjälm som senast kommer från en säsong i Östersunds IK är nu klar för klubben.

– Jag ser det här som en stor möjlighet till att ta nästa kliv i min karriär, säger Hjälm till Tingsryds hemsida.

Tingsryd AIF gjorde i förra veckan klart med lagets första målvaktsvärvning inför nästa säsong, i Tomas Rydén.

Nu kan klubben även presentera värvningen av målvakten Carl Hjälm, som likt Rydén senast kommer från spel i Hockeyettan.

Hjälm har Timrå IK som moderklubb, men har sedan säsongen 2013/14 tillhört Östersunds IK. Under säsongen 2015/16 kom debuten i Hockeyettan, som utlånad till Brunflo IK. Sedan dess har det förutom en säsong i Kiruna AIF varit spel i Östersunds IK i Hockeyettan.

– Calle är en välskolad målvakt med bra positionsspel, fin teknik och mycket bra tålamod i sitt spel. Kontraktet är skrivet på två år, säger Tingsryds sportchef Magnus Bogren till lagets hemsida om värvningen.

"STOR MÖJLIGHET"

Förra säsongen spelade Hjälm 25 grundseriematcher och sex gruppspelsmatcher för Östersunds IK. Nu är målvakten redo att ta klivet upp till Hockeyallsvenskan,

– Jag har spelat mina fyra av de fem senaste säsongerna i Östersunds A-lag. Jag har bott i staden och gått hela vägen från junior ända upp till A-laget. Jag ser det här som en stor möjlighet till att ta nästa kliv i min karriär och även att kunna utvecklas personligt utanför isen, säger målvakten om flytten.

Under grundserien noterades målvakten för en räddningsprocent på 92,1 och släppte i genomsnitt in 2,02 mål per match.

