Ny Färjestadstalang skriver NHL-kontrakt

Dallas Stars skriver kontrakt med sina andra Färjestadscenter på mindre än en vecka.

Förra veckan var det Oskar Bäck som sajnade för Stars – och under tisdagen meddelade NHL-klubben att även Jacob Peterson har skrivit på ett rookieavtal med klubben.

We have signed center Jacob Peterson to two-year, entry-level contract. 📝#GoStars https://t.co/ixYx854TdD