Hattrick igen – McDavid löjligt överlägsen i poängligan

När NHL spelade en lockoutförkortad säsong på 48 matcher 1994/95 delade Jaromír Jágr och Eric Lindros på segern i poängligan genom att göra 70 poäng vardera. När det var lockout igen 2012 och det återigen bara spelades 48 matcher behövde Martin St. Louis 60 poäng för att vinna poängligan.

Under årets pandemiförkortade grundserie framstår deras noteringar som bleka jämfört med vad Connor McDavid presterar.

I natt sköt 24-åringen sitt tredje hattrick under 2021 och hade utöver det en assist när Edmonton Oilers körde över Winnipeg Jets med 6–1 på bortais. De fyra poängen ger McDavid 81 poäng på 46 matcher – ett snitt på 1,76 poäng per match som skulle ge honom 144 poäng under en 82 matchers grundserie.

McDavid har nu 15 poängs försprång gentemot parhästen Leon Draisaitl, som är tvåa i poängligan med sina 66 poäng. I målligan klättrade Oilers superstjärna upp på andra plats med sina 28 mål. Med det är han sex mål bakom Torontos Auston Matthews som toppar med sina 34 mål.

– Det finns inga begränsningar för den killen. Vi pratar nog inte om honom nog. Han visar det kväll ut och kväll in vilken speciell spelare han är, säger Draisaitl om McDavid.

DRAISAITL – BÄSTA TYSKEN GENOM TIDERNA

Draisaitl hade själv ett mål och en assist i matchen. Han passerade därmed Marco Sturm i alla tiders poängliga och är nu, blott 25 år gammal, den bästa tyska poänggöraren i NHL-historien.

– Det är en stor ära såklart. Jag tycker inte om att prata om mig själv, men vi har fått fram många fina spelare från Tyskland och att komma med på den där listan är väldigt speciellt för mig och något jag är stolt över, säger Draisaitl som har 488 poäng på 468 NHL-matcher för Oilers.

Edmonton har nu besegrat Winnipeg fem gånger på raken. Eftersom mycket tyder på att lagen kommer att mötas i första rundan av slutspelet är det något som har viss betydelse.

– Det är bra för självförtroendet, men slutspelet är annorlunda. Nu är vi i en kamp med dem om att ta andraplatsen (i North Division) och vi vill såklart komma före dem och få den där hemmaplansfördelen, säger McDavid.

Adam Larsson hade en assist för Edmonton, som hade William Lagesson och Joakim Nygård på läktaren i natt.

Winnipeg – Edmonton 1–6 (0–2, 1–4, 0–0)

Winnipeg: Mark Scheifele (19).

Edmonton: Connor McDavid 3 (28), Alex Chiasson (8) (Adam Larsson), Leon Draisaitl (23), Darnell Nurse (14).