"Det var tufft – de var fysiskt jobbiga att möta"

Sverige besegrade Belarus med 5-1 på U18-VM, men det var inte helt enkelt.

Belarus kom ut direkt i den första perioden och spelade fysiskt, vilket Småkronorna kände av.

– Det kändes efteråt som om tacklingen tog mot huvudet och jag kände av lite i nacken efteråt, säger Isak Rosén som kolliderade med belarusiern German Yavash.



När Småkronorna premiärspelade mot Belarus slutade matchen i en svensk 5-1-vinst. Efter matchen har hockeysverige.se fått tag på talangerna Fabian Lysell och Isak Rosén som båda stod för fina insatser i segern.

Matchens första mål kom halvvägs in i den första perioden, när Isak Rosén kunde prickskjuta in ett direktskott.

– Jag har tränat mycket på one-timers, men jag har inte lyckats sätta dit så många. Det var skönt att få sätta den, säger han till hockeysverige.se.

Det var lite svårt att se var pucken träffade, var det i krysset?

– Jag tror att den satt i det bortre krysset. Vi kan väl säga att den gjorde det i alla fall, skrattar Rosén.

Isak Rosen takes an Anton Olsson pass and finishes the one-timer for Sweden’s first goal of #U18Worlds. Olsson, I suspect, does his draft stock a service in this event. #2021NHLDraft pic.twitter.com/KbHZoDXEtU