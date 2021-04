Stjärnan skadad – missar resten av grundserien

Winnipeg Jets drabbas av ett bakslag inför slutskedet av grundserien.

Lagets danske stjärnan Nikolaj Ehlers har drabbats av en skada vilket gör att han inte kommer att spela mer under grundserien. 25-åringen missar därmed nio matchers spel.

Enligt Winnipeg ska dock inte slutspelet vara hotat för Ehlers.

– Vi är säkra och hoppfulla om att han kommer att vara tillbaka till det att slutspelet börjar, säger coachen Paul Maurice.

Per Head Coach Paul Maurice, Nikolaj Ehlers will miss the remainder of the regular season.



"We're confident and hopeful he'll be back for the start of the playoffs." - Paul Maurice pic.twitter.com/XkEhFxqnqa