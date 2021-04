Här är 48-åringen ombytt – i Atlanta-mask

Atlanta Trashers har inte funnits i NHL sedan 2011.

Men när 48-årige Fred Brathwaite fick vara backup i AHL i natt så dök han upp till matchen med en Atlanta-mask.

Till nattens AHL-match mellan Henderson Silver Knights och San Diego Gulls dök det upp en oväntad figur som backup för Vegas AHL-lag.

Henderson var en målvakt kort eftersom Logan Thompson var otillgänglig för spel. Då var det 48-årige Fred Brathwaite som agerade båsdörröppnare.

Brathwaite, som spelade 254 NHL-matcher i sin karriär, är numera målvaktstränare för Silver Knights och ryckte in som andravalet i nattens match. Då knäpptes också en bild där han står och konverserar med svenske målvakten Olle Eriksson Ek, 21 år gammal, under uppvärmningen. Det skiljer alltså 27 år mellan de båda backupmålvakterna i matchen.

Matchen vanns sedan av San Diego Gulls med 4-1.

With Logan Thompson unavailable tonight, the person backing up Jiri Patera is....



Silver Knights goaltending coach Fred Brathwaite! Don't see that everyday 👀 pic.twitter.com/KxJlPjqvtz