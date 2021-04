På väg mot sin värsta förlustsvit - någonsin

New Jersey Devils blev till 1982 och närmar sig sin 40:e säsong i ligan med sitt nuvarande namn. Under många år har de varit ett topplag, och bland troféerna märks tre Stanley Cup-titlar och nio divisionssegrar.

De senaste åren har som bekant varit tuffare för Devils, som oftast varit ett bottenlag. Vid trade deadline i år skeppade de bland annat iväg forwardssjtärnan Kyle Palmieri till New York Islanders, och sedan dess har det inte direkt gått bättre.

I kväll förlorade de med 3-2 mot Pittsburgh på bortais. Det var Devils nionde (!) raka förlust. De är nu bara en förlust ifrån att tangera den värsta förlustsviten någonsin i klubbens 47-åriga historia.

NÄRA JÄTTEUPPHÄMTNING

Pittsburgh gick under matchens första halva upp till en 3-0-ledning efter mål av Jeff Carter, Jared McCann och Bryan Rust New Jersey lyckades emellertid göra spänning av det hela efter att Jack Hughes ochMiles Wood reducerat två gånger om. Nico Hischier hade sedan ett superläge att kvittera med ett fåtal sekunder kvar - men han missade försöket från nära håll. I stället kunde Sidney Crosby lägga in 4-2 i tom kasse med en tiondel kvar att spela.

I morgon möter New Jersey Philadelphia. Förlust där - och klubben tangerar sin värsta förlustsvit någonsin.