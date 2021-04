KARLSSON: 50 NHL-svenskar som kan bli VM-aktuella

Det är en knapp månad kvar till VM - och känslan är att ingen riktigt vet vad som gäller ännu. Kommer NHL-spelare ens tillåtas deltaga? Kommer spelare kunna ansluta under turneringens gång? Kommer publik tillåtas på matcherna?

Det finns fortfarande en hel del frågetecken som omgärdar mästerskapet i Riga.

Det vi däremot lär kunna utgå ifrån är att det inte kommer dyka upp några spelare under turneringens gång, som det brukar vara, på grund av diverse inrese- och karantänsregler. Spelare som får spela Stanley Cup-slutspelet kommer alltså inte hinna till VM - utan det är på sin höjd de som missar slutspelet som kommer kunna ansluta. NHL:s grundserie är förlängd och avslutas den 19 maj - men från och med den 13 maj spelas det bara uppskjutna matcher och det är få lag som spelar från det datumet. Det som sagts är att NHL-spelarna måste sitta i karantän i sex dagar. VM inleds 21 maj.

Vi lär dock knappast få se lika stjärntäta Tre Kronor-lag som vi fick se 2017, 2018 och 2019. Det finns dock en hel del urstarka namn som just nu riskerar att missa slutspel - och kanske kan dyka upp i Riga.

MÅLVAKTER

Linus Ullmark, Buffalo

Jacob Markström, Calgary

Anton Forsberg, Ottawa

Marcus Högberg, Ottawa

Målvaktsfrågan är nog Johan Garpenlövs minsta bekymmer. Tre Kronor har redan Europas kanske främsta målvakt just nu, Lars Johansson, att tillgå. Dessutom finns beprövade Magnus Hellberg också i KHL. Det finns dock fyra vassa alternativ även i Nordamerika.

Jacob Markström är såklart det största namnet - men det går att argumentera för att Linus Ullmark varit den bästa svenska målvakten i NHL den här säsongen. Han är en av få som varit bra i Buffalo genom hela säsongen. Har haft en skada som stört under säsongen - men å andra sidan skulle ett skarpt VM kunna öka hans chanser att till och med hota om förstaspaden i nästa års OS i Beijing.

Markström har ett VM-guld och har dessutom spelat i World Cup - men Linus Ullmark har aldrig spelat någon mästerskapsmatch. Angående Markström ska det dock sägas att Calgary inte är helt borta från slutspelsrejset ännu.

Linus Ullmark. Foto: Timothy T. Ludwig-USA TODAY Sports

BACKAR

Erik Karlsson, San Jose

Oliver Ekman Larsson, Arizona

Niklas Hjalmarsson, Arizona

Tobias Björnfot, Los Angeles

Jacob Larsson, Anaheim

Hampus Lindholm, Anaheim

Mattias Ekholm, Nashville

John Klingberg, Dallas

Adam Boqvist, Chicago

Christian Djoos, Detroit

Gustav Lindström, Detroit

Gabriel Carlsson, Columbus

Robert Hägg, Philadelphia

Rasmus Dahlin, Buffalo

Rasmus Andersson, Calgary

Oliver Kylington, Calgary

Alexander Edler, Vancouver

Olle Alsing, Ottawa

Erik Brännström, Ottawa

Här finns det onekligen gott om stjärnglans. Skulle Johan Garpenlöv få med några av de här grabbarna kommer Sverige ha en backsida i absolut världsklass i VM.

Drömnamnen vore såklart Erik Karlsson, Oliver Ekman-Larsson, Hampus Lindholm, John Klingberg, Mattias Ekholm, Rasmus Dahlin och Rasmus Andersson. Där har Sverige en backsida som definitivt skulle hålla måttet även i OS. Och just OS kan nog bli en faktor i spelares eventuella beslut att tacka ja till VM-spel. I och med att Sverige har så fruktansvärt många bra backar i NHL kan stjärnor som Karlsson, "OEL", Dahlin, Lindholm, och Andersson absolut inte känna sig säkra på att ens ta plats i OS-truppen. Så mördande är konkurrensen. Därför skulle VM kunna bli ett suveränt skyltfönster för de killarna, för att på nära håll få visa upp sig för förbundskapten Garpenlöv.

Hur bra är chanserna att få med det där gänget då? Ptja, att alla skulle tacka ja känns väl som en utopi. Inte minst med tanke på världsläget, som gissningsvis gör hela processen betydligt bökigare. Dessutom kan jag tänka mig att många är rätt less på hockey efter den här (till stora delar) röriga och publiklösa säsongen. Samtidigt har "OEL", och John Klingberg tidigare visat att de värderar Tre Kronor otroligt högt. Erik Karlsson öppnade för VM-spel redan förra året - men då ställdes turneringen in. Frågan är dock om han är sugen på att lämna familjen ännu längre än vad han redan gjort den här säsongen.

Rasmus Dahlin har hittat storformen och det är nog inte omöjligt att han är sugen på att spela ett par veckor till. Rasmus Andersson och Hampus Lindholm kan komma att kämpa om samma OS-plats och borde vara sugna av den anledningen. Andersson har dessutom aldrig spelat i landslaget.

Rasmus Dahlin. Foto: USAToday-Sports

Utöver de här namnen är det nog bara Robert Hägg (som spelat VM tidigare), Niklas Hjalmarsson och Alexander Edler som är högaktuella hos Johan Garpenlöv nu. Det är dock tveksamt om de två sistnämnda är speciellt sugna på att spela VM. I synnerhet Hjalmarsson, vars kontrakt går ut efter säsongen.

FORWARDS

Johan Larsson, Arizona

Fredrik Händemark, San Jose

Joel Kellman, San Jose

Marcus Sörensen, San Jose

Jacob de la Rose, St. Louis

Carl Grundström, Los Angeles

Adrian Kempe, Los Angeles

Lias Andersson, Los Angeles

Isac Lundeström, Anaheim

Rickard Rakell, Anaheim

Filip Forsberg, Nashville

Calle Järnkrok, Nashville

Viktor Arvidsson, Nashville

Mathias Bromé, Detroit

Emil Bemström, Columbus

Kevin Stenlund, Columbus

Mika Zibanejad, New York Rangers

Oskar Lindblom, Philadelphia

Jesper Bratt, New Jersey

Andreas Johnsson, New Jersey

Jesper Boqvist, New Jersey

Victor Olofsson, Buffalo

Rasmus Asplund, Buffalo

Mikael Backlund, Calgary

Elias Lindholm, Calgary

Joakim Nordström, Calgary

Loui Eriksson, Vancouver

Nils Höglander, Vancouver

(Elias Pettersson), Vancouver

Låt oss vara ärliga: Det är inte i närheten av samma stjärnglans på forwardssidan som på backsidan. Men det finns ändå fyra riktigt stora stjärnor här:

Filip Forsberg, Mika Zibanejad, Elias Lindholm och Elias Pettersson. Det är fyra av Sveriges bästa offensiva spelare i NHL. Elias Pettersson dras emellertid med en skada, och där snackas det dessvärre om att säsongen kan vara över. Med andra ord lär han inte vara aktuell för VM-spel. Åtminstone inte om den prognosen stämmer.

Forsberg, Zibanejad och Lindholm har alla vunnit VM-guld - och har kommit till VM när de varit skadefria. Jag håller det därför inte som osannolikt att trion tackar ja även nu. Det som talar emot är att Forsberg haft en del skadebekymmer, och att det snackats om att det tagit tid för Zibanejad att återhämta sig efter COVID-19 som han drabbades av inför säsongen. De senaste veckorna har han dock återigen sett ut som den superstjärna han etablerade sig som förra säsongen.

Artemij Panarin och Mika Zibanejad är två av NHL:s hetaste spelare. Bildbyrån

Precis som på backsidan finns det en del namn som kan vara aktuella för OS-truppen - och som nog gärna vill visa upp sig för Johan Garpenlöv. I den kategorin hittar vi Johan Larsson, Adrian Kempe, Rickard Rakell, Calle Järnkrok, Viktor Arvidsson, Jesper Bratt, Victor Olofsson och Mikael Backlund. Backlund är nog "i princip given" (om man man säga så) och nog är det långskott att framför allt Johan Larsson och Calle Järnkrok spelar sig in i OS-truppen. De övriga är nog gränspuckar. Framför allt spelare med offensiva spetsegenskaper, som Kempe, Rakell, Arvidsson, Bratt och Olofsson. Fem spelare med höga tak - men som nog behöver höja sig något snäpp för att få spela OS. Är de skadefria, och tillåts spela VM, tror jag nog att de kan dyka upp i Riga just för att visa upp sig för Garpenlöv.

Även här finns det såklart en del spelare som nog inte står först på Garpenlövs telefonlista när säsongen är slut. Det krävs nog en del "nej tack" för att Marcus Sörensen, Joel Kellman, Fredrik Händemark, Carl Grundström, Jesper Boqvist, Mathias Bromé, Emil Bemström och Kevin Stenlund ska få frågan. Men jag håller det inte som osannolikt att någon av dem rings in i truppen.

Vi ska också komma ihåg att flera lag, som San Jose, Nashville och Calgary, fortfarande i allra högsta grad är med och slåss om slutspel. Flera av ovan nämnda spelare kan alltså försvinna ur diskussionen på "naturlig väg", så att säga.

Låt oss hoppas att NHL-spelare tillåts i VM - och att åtminstone några av stjärnorna som missar slutspel vill förlänga säsongen. Tre Kronor har revansch att utkräva efter mislsyckandet i VM 2019 då man åkte ut mot de blivande världsmästarna Finland redan i kvartsfinalen.

