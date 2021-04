Förklaringen: Därför godkändes kontroversiella målet

– Vi ser att det är kontakt på Gustafs benskydd, men bedömer att kontakten inte stör eftersom pucken går in under armhålan, säger han i C More.

Igår fick Skellefteå ett mål bortdömt. Idag fick Rögle ett till synes snarlikt mål godkänt. Leon Bristedtöverlistade Gustaf Lindvall efter att Lucas Ekeståhl Jonsson nuddade Lindvalls benskydd - men målet godkändes efter videogranskning.

För C More förklarar domaren Linus Öhlund varför.

– Vi ser att det är kontakt på Gustafs benskydd, men bedömer att kontakten inte stör eftersom pucken hår in under armhålan Vi bedömer att han inte hade räddat den i alla fall. Det är en marginell kontakt, som vi bedömer det.

DET ÄR SKILLNADEN

Skellefteålägret var upprörda efter domslutet och ställde sig frågande till varför deras mål igår dömdes bort, medan Rögles godkändes idag.



– Skillnaden på den som vi tar bort igår är att han tar bort klubban där pucken går in. Klubban ska alltså vara där pucken går in, säger Öhlund.

Målskytten Leon Bristedt var till viss grad förvånad över att hans fullträff godkändes.

– Både jag och nej, man vet aldrig riktigt. Men domarna har jobbet av en anledning, och vi har vårat, sade han.

SNABB REPLIK

Skellefteå reste sig dock snabbt efter Rögles ledningsmål och kvitterade per omgående genom lagkaptenen Oscar Möller.



– Man kan tycka vad man vill om domslutet, ni vet vad vi tycker. Men det är bara att lägga det bakom sig och fortsätta köra, sade Skellefteåstjärnan.

Matchen pågår och står 2-1 till Rögle, sedan Erik Andersson direktskjutit in ledningsmålet i den tredje perioden.