Det blir meriterat på sportchefspositionen i Karlskrona framöver efter att Michael Sundlöv valt att återvända till staden och kontrakterats av KHK. Det är så klart kittlande med ett så meriterat namn som sportchef i Hockeyettan och på sikt kan det bli hur bra som helst, men det är långt ifrån en garanti för omedelbar framgång.



Nu får det vara slut på ökenvandringen. Klubben ska tillbaka till Hockeyallsvenskan omedelbart.



Det är väl ungefär vad rekryteringen av Michael Sundlöv som nygammal sportchef i Karlskrona signalerar.



Det är tungt namn och en kompetent herre. Men är det så enkelt?



Svaret på den frågan är förstås nej.



Sundlöv är inte en Messias och det kommer behövas tid för att staka ut riktningen mot toppen.



Trots att det inte var mer än tio år sedan föreningen senast hade Hockeyettan-status kom man in i ligan inför den gångna säsongen med påfallande hög svansföring och en bild av sig själva i förhållande till sin nya serie som inte rimmade med verkligheten.



Jag fick intrycket att ödmjukheten inte riktigt fanns där. Man var stora starka Karlskrona som hade haft på sig kostymen från så väl SHL som Hockeyallsvenskan i skaplig närtid och som därför underskattade klassen på Hockeyettan.



Det värvades några offensivt begåvade namn, en egen juniorkedja från SuperElit-laget skulle beredas plats (men blev en salig blandning lån från Kristianstad istället) och så skulle det vara klart.





Lärdomen blev brutal. Det går inte att lira sig upp i Hockeyallsvenskan. Inte ens om man är en klubb med fashionabelt namn, fin arena och saftig börs.



När säsongen summerades missade Karlskrona slutspelet helt och hållet och rankas inför kommande säsong lägre än (vad som i deras egna ögon måste vara) brödgäng som HC Dalen, Forshaga, Teg och Blekinge-antagonisterna Mörrum.



Men nu ska det bli ändring på det. Michael Sundlöv är ett med Hockeyettan-mått mätt riktigt stort namn på sportchefsposten. En man som varit med i gemet länge och vars telefonbok torde vara överfull.



Att ha en herre som honom ombord innebär goda förutsättningar för att göra en ordentlig satsning uppåt.



Men man bör nog akta sig för att förvänta sig att en meriterad boss ska vara någon form av garanti för omedelbar framgång. Karlskrona gör bäst i att hålla igen, skynda långsamt, ha ordentligt med tålamod och låta allt ta sin tid medan bitarna faller på plats. Då kan det bli väldigt bra.



Sundlöv byggde Brynäs till SM-guld 11/12 och gjorde ett gediget jobb med att etablera klubben i högstaligan under de två säsongerna han senast arbetade i Karlskrona. Men man ramlar ju inte direkt av stolen inför hans sentida resultat.



Årets Brynäs tvingades spela playout för att över huvud taget klara sig kvar i SHL. Året dessförinnan bommade laget slutspel (trots att typ alla går dit). Under hans två säsonger med Modo i Hockeyallsvenskan lyckades det hårdsatsande gänget bomma slutspel ett år och stranda i förkvalserien ett annat.



I Karlskrona hamnar han i ungefär samma läge som i Modo, med en av ligans större börser och en position högt upp hierarkin. Något som innebär omedelbara krav på att gå upp en division.



Det finns ingen anledning att ifrågasätta varken Sundlövs kontaktnät eller kompetens, men faktum är att han har tagit sig an ett lag i en liga där han aldrig varit verksam innan. Det skulle inte förvåna mig om han har ungefär samma förståelse för vad Hockeyettan är som Karlskrona som förening hade för ett år sedan.



Nu kommer han förstås att snabbt skaffa sig den förståelsen och klubben har garanterat som helhet gjort lärdomar av den fiaskosäsong som passerat. Men det bör bli en inkörsperiod där den nye bossen sonderar sin terräng och skaffar sig djupgående kunskaper om Hockeyettan.



Det kommer garanterat bli bra på sikt, 55-åringen kommer in med mängder av kunskap och erfarenheter utöver att just bara signa spelare som klubben verkligen behöver, men jag tror man ska akta sig för att sätta likhetstecken mellan meriterad sportchef och omedelbar framgång.



Det är klart att man med Sundlöv vid rodret ska ha höga förväntningar, men man ska inte förvänta sig att allt över en natt blir bländande som om han vore en Messias.



* * *



Den andra nyheten som Karlskrona smög ut på onsdagskvällen hamnade lite i skymundan, men var minst lika kittlande.



Det säger väl kanske egentligen mer om lagets krampaktiga offensiv än om honom själv, men Mikael Roslund var den ende spelaren i laget som nådde tvåsiffrigt i målkolumnen den gångna säsongen. Med sina 20 baljor visade han att han är en synnerligen god snajper på Hockeyettan-nivå.



Att han nu ritat på för två nya år i Karlskrona är riktigt goda nyheter för fansen.

Matchrapporter: Mariestad kvalklart trots förlust mot Karlskrona Nybro säkrade seriesegern efter 4-1 mot Karlskrona Lucas Edmonds och Christoffer Rasch heta när Karlskrona slog Vimmerby