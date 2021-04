Lehner rasar mot NHL: ”De sätter sporten före människoliv”

Den senaste tiden har NHL-spelarna börjat få sina vaccin mot Covid-19.

Robin Lehner är en av dem och när han skulle ha en presskonferens under onsdagen så var han rejält kritisk mot hur NHL hanterar situationen med vaccineringen.

Han menar att NHL lovade spelarna att restriktionerna skulle lättas efter att de vaccinerades så att spelarna inte längre skulle behöva sitta i sina hem när de inte är och tränar eller spelar.

Så har det dock inte blivit utan spelarna tvingas fortfarande stanna i sina hem utanför ishockeyn eftersom att NHL menar att en del lag kan få en sportslig fördel av att ha tagit vaccinet tidigt, enligt Robin Lehner.

– Vi är vaccinerade men vi sitter fortfarande fast som i ett fängelse, sade Lehner bland annat men även:

– De ljuger för oss om att saker och ting förändras. De typ tvingade oss att ta det här vaccinet. Det är oacceptabelt. Nu har vi tagit vaccinet och då säger de: "Vi tänker inte ändra på något för att det kan ge en fördel". Det är skandalöst.

Robin Lehner: “We are vaccinated and we are still trapped in a prison.”



Says the hardest thing for him, having Bipolar One, is the isolation. Thought there was a light at the end of the tunnel and the NHL pulled the rug from under teams who have been vaccinated — Justin Emerson (@J15Emerson) April 21, 2021

Robin Lehner: “Being lied to about things changing, to kind of force us to take the vaccine…unacceptable. Now that we’ve taken the vaccine, to have the excuse to say, ‘Nah, we’re not changing because of competitive advantage,’ it’s outrageous.” — Justin Emerson (@J15Emerson) April 21, 2021

Enligt nordamerikanska journalister ska Robin Lehner haft en utläggning på elva minuter om hur han tycker att NHL sköter situationen.

”BEHÖVER TA MENTAL HÄLSA PÅ ALLVAR”

Efteråt tog den svenske stjärnmålvakten till orda på Twitter. Där skrev han att han är frustrerade vilket gjorde att allt inte formulerades på rätt sätt. Lehner bad då även om ursäkt för att han jämförde det med ett fängelse då det var klumpigt uttryckt.



Lehner vidhöll dock fortfarande sin kritik mot NHL och menar att de inte tänker på hur det kan påverka den mentala hälsan.

”Det viktigaste i den här situationen är att vi behöver ta mental hälsa på allvar. Det har en stor påverkan på alla i samhället just nu”, skriver han på Twitter och fortsätter:

”Att sätta sporten, eller sportslig fördel, före människoliv och folks välmående är bara fel. Många människor har det tufft mentalt nu och vi måste tänka på det också. Att då bli ljugen för gör det bara värre. Men jag älskar hockey och ligan har gjort en hel del bra saker också.”

To put competitive edge before well being of people lives is wrong. As I said people are struggling with many different things mentally and we need to consider that as well. Then being lied to makes it worse. I love hockey and the league has done a lot of good things. — Robin Lehner (@RobinLehner) April 21, 2021

Robin Lehner, som själv tidigare har öppnat upp sin psykiska hälsa samt att han har ADHD, är bipolär och brottas med posttraumatiskt stressyndrom, uppmanar till att folks hälsa ska prioriteras.

”Jag hoppas att vi alla kan jobba tillsammans för att hjälpa människor som lider och behöver hjälp med det mentala. Jag har hört hur människor mår eftersom att folk kommer till mig och pratar om det.”

I hope we can all work together to help people that suffers trough mental help from this going forward. I’ve heard how a lot of people are doing trough this as people talk to me about it. — Robin Lehner (@RobinLehner) April 21, 2021

