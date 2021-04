Lämnar Färjestad – skriver NHL-kontrakt

Oskar Bäck har hela sin karriär hemma i Värmland. Hammaröprodukten har spelat i både BIK Karlskoga och Färjestad BK hittills i sin unga karriär.

Men nu väntar mycket större uppdrag för 21-åringen.

Under onsdagen har han nämligen skrivit på sitt första NHL-kontrakt med Dallas Stars, något som agenten Claes Elefalk bekräftar på Twitter.

Congrats Oskar Bäck to signing your first NHL-contract. Now you are a @DallasStars player 👏 pic.twitter.com/L0tqiAHC9M