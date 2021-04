På papperet kan det se ut som en panikåtgärd eller ett underkännande av nuvarande coacher, men i själva verket är det knappast annat än synnerligen rimligt av Hudiksvall att kasta in Dennis Hall i hetluften redan nu.



Det kom som en liten bomb under onsdagseftermiddagen att Hudiksvall redan nu väljer att lyfta in Dennis Hall i båset. Men ju mer jag funderar på saken, desto mer självklart är det.



Det har ju varit Hockeyettans förmodligen sämst bevarade hemlighet under våren att Hall kommer att ta över Hudiksvall till kommande säsong. Det sägs att kontraktet ritades på, eller i alla fall hamnade i tränarens hand, kring jul någon gång och jag skrev om det (i den här artikeln) första gången i mitten av januari. Då bekräftade sportchefen Lars "Lillis" Lövblom att en tränare utifrån var klar men vi

Matchrapporter: Troja/Ljungby vann i HockeyEttan Kvalserien till HockeyAllsvenskan mot Hudiksvall Hockey Hudiksvall Hockey segrade efter rysare och avgjorde mot Östersunds IK Seger för Hudiksvall Hockey som utjämnade mot Östersunds IK