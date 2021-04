Hon tar hem Elite Prospects Award 2021

Josefin Bouveng är 2021 års vinnare av Elite Prospects Award som SDHL:s bästa junior. 19-åringen får priset efter ett kraftfullt genombrott där hon sköt 24 mål och gjorde 47 poäng för sitt Brynäs. Hockeysvrige.se åkte ut till lilla Vassunda utanför Uppsala för att dela ut priset till årets vinnare.

– Det här priset blir som ett kvitto på det jag har presterat under säsongen, säger Bouveng.



VASSUNDA (HOCKEYSVERIGE.SE)



För tredje året i rad har hockeysverige.se och eliteprospects.com äran att dela ut priset till SDHL:s bästa junior, Elite Prospects Award. I år handlar bestod urvalsgruppen av spelare födda 2001 eller senare. De båda tidigare åren har priset gått till Maja Nylén Persson, Brynäs.

Även säsongen 2020/21 går priset till en spelare från Brynäs, Josefin Bouveng.

Hon får priset efter en häftig genombrottssäsong är hon efter flytten från Djurgården till Brynäs gick från tolv poäng på 25 matcher till 47 poäng på 36 matcher, Med den noteringen slutade hon på delad åttondeplats i den totala poängligan och hade bara två svenska spelare framför sig – Luleås Emma Nordin (58 poäng) och HV71:s Michelle Löwenhielm (49 poäng).



I juryn som utsåg Bouveng som årets vinnare sitter Ulf Lundberg (förbundskapten Damkronorna), Anders Lundberg (förbundskapten U18-damerna), Ylva Martinsen (tidigare förbundskapen Damkronorna), Valentina Lizana Wallner (expert Viaplay), Gizela Ahlgren Bloom (sportchef SDHL), Maria Rooth (expert SVT), Uffe Bodin (chefredaktör hockeysverige.se) och Ronnie Rönnkvist (reporter hockeysverige.se).

"JAG HAR ETT STORT DRIV"

Vinnaren presenterades under SDHL Award i förra veckan, men först nu, på grund av dom speciella tider vi lever i, fick hockeysverige.se äran att dela ut priset till vinnaren.

– Det kändes som en glad överraskning. Klart jag visste att jag hade chans att vinna, men just när ni ringde och jag var i fjällen hade jag inte dom tankarna, säger Josefin Bouveng när hockeysverige.se är på plats i föräldrahemmet i Vassunda för att dela ut priset.

– Det här priset blir som ett kvitto på det jag har presterat under säsongen och är ära att ha röstats fram av alla som sitter i juryn.



Bara Maja Nylén Persson har fått ta emot priset tidigare…

– Det är kul samtidigt som Erika (Grahm) varit tydlig med att hon vill satsa på unga svenska tjejer. Jag ser det här som ännu ett bevis på att hon praktiserar det.

Om du själv valt en vinnare, vem skulle det bli då?

– Jag tycker det är kul att det kommer en del nya spelare underifrån. Jag har svårt att säga något namn, men det finns jättemånga bra både svenska och utländska.



Vad tror du har gjort att just du vunnit priset den här säsongen?

– Oj… Klart att jag hoppas och tror att dom bedömer utifrån vad jag presterat ute på isen. Jag tycker också att jag lyft mitt spel och inte bara poängproduktionen.

– Jag har ett stort driv, vill framåt och har verkligen tagit för mig på flera sätt där ute. Jag tror att det är vad dom har sett hos mig.

Josefin Bouveng jublade ofta den gångna säsongen. Foto: Bildbyrån/Simon Eliasson

"VÄXT FRAM TILL EN MÅLSKYTT AV RANG"

Maja Nylén Persson, den tidigare vinnaren, är imponerad av lagkamratens framsteg.



– Det är självklart att ”Jossan” skulle få detta pris. Hon kommer till hallen med ett driv att bli bättre hela tiden.

– Denna säsong har hon tagit enorma kliv och växt fram till en målskytt av rang. Hon förtjänar verkligen att prisas för hennes säsong!

Under 2020/21 gjorde Josefin Bouveng förutom sina 24 mål och totalt 47 poäng även 13 mål och totalt 18 poäng på sju slutspelsmatcher. Något guld blev det däremot inte. Brynäs förlorade finalen mot Luleå.

– Med några veckors distans ser jag tillbaka på säsongen som väldigt… Klart att det var SM-guldet vi gick för som lag, men i sin helhet har det varit en fantastisk säsong.

– Jag kom in väl förberedd och miljöombytet var perfekt för mig. Vi har dessutom haft en jättebra grupp som lag samtidigt som jag har haft fantastiska kedjekamrater som har hjälpt mig mycket där ute, liksom alla andra runtomkring.

– Henrik Glaas (Brynäs tränare) har gett mig ett stort förtroende. Jag är tacksam för att Erika (Grahm) såg en potential i mig och villa ha mig till Brynäs. Det är också många andra i klubben som hjälpt mig att få bra träning och förutsättningar.

FRÅGETECKEN KRING COLLEGESPEL

Inför säsongen var tanken att miljöombytet skulle bestå av en flytt över till Princeton University i amerikanska NCAA, men flytten blev framflyttad till kommande säsong på grund av pandemin.

– Som idrottare måste man vara beredd på det oförutsedda. Jag förberedde mig så gott jag kunde. Sedan ändrades förutsättningarna och det var inget jag kunde påverka. Det var bara för mig att titta på vilka andra alternativ som fanns. Då såg jag Brynäs som en öppning.

– Jag var inställd på att det skulle bli ett miljöombyte att åka till Princeton. Egentligen var jag det till mitten av juli. Rätt snabbt stängde dom ner och ingen fick komma till skolan. Då var det inte längre något alternativ att åka över.



Väl i Gävle sattes 19-åringen tidigt ihop med Lara Stalder och Katerina Mrazova. Det blev en attraktion för SDHL-publiken och succé för Brynäs.



– Redan från start tycker jag att vi kompletterade varandra bra. Jag har lärt mig supermycket av dom. I början började jag röra mig på ett visst sätt eftersom jag visste att vissa lägen skulle jag få pucken eftersom dom två är så skickliga.

– Mot slutspelet, tidigare spelade det inte så stor roll vilka som gjorde mål och poäng i vår kedja… Nu var det inte så i slutspelet heller, men det blev då att tog jag de flesta avsluten medan dom lade passningarna. Jag tycker att vi över huvud taget mixade det bra hela säsongen.

Hur har dialogen varit mellan er tre på och vid sidan av isen för att hela tiden prestera bättre?

– Det är så himla härligt eftersom vi på varje träning försöker göra vårt bästa och prata om olika saker. Båda dom har en sådan glädje till ishockeyn.

– Vi försöker skratta och ha kul. Gör vi mål så firar vi. Det är också en bit av grejen, att köra 100 procent, men samtidigt ha kul och bara lira hockey.



Det har gått några veckor sedan slutspelet, hur ser du tillbaka på det idag?

– Vi kom in i slutspelet riktigt, riktigt bra. Först gjorde vi två bra matcher som vi vann mot SDE och vår kedja producerade.

– Mot HV71, jätteskönt att vi kunde vinna med 3-0 i matcher. Vi gjorde en superstark vändning i första matchen. Det är en av dom coolaste vändningarna jag har varit med om eftersom det var runt tre minuter kvar och vi hade tre mål upp. Att vi lyckades vända gav oss mycket mentalt. Sedan körde vi bara på i hela den serien och var inne i något sorts ”flow”.

– Sedan fick vi ett avbrott inför finalen. Efter det tycker jag inte att vi riktigt kom upp i vårt fulla max totalt sett. Vi hade inte riktigt studsen med oss heller och förlorade på övertid två gånger mot Luleå. Samtidigt är Luleå ett väldigt bra lag.

Ni siktade på SM-guld, men det blev ”bara” silver, går det att klä ord på känslan när slutsignalen gick i sista finalmatchen?

– Just där och då kändes det väldigt tomt och var väldigt svårt att ta in eftersom vi hade som mål att gå hela vägen. Att det skulle bli 3–0 i matcher var verkligen inte vad vår ambition var. Allt gick väldigt snabbt och plötsligt var det över. Jag ville hellre stå där med guldhjälmen, säger Josefin Bouveng med ett leende.



Åker du över till college i höst eller hur går tankarna?

– Vi får se. Jag håller på att bolla lite fram och tillbaka samtidigt som jag har lite olika aspekter i huvudet. Samtidigt får vi se hur coronan utvecklar sig. Det går inte heller att veta just nu vad som händer och inget är bestämt.



Kan du tänka dig spel i SDHL även kommande säsong om det skulle krångla borta i USA?

– Det blir antingen i SDHL eller borta i NCAA. Jag känner att det är två bra alternativ som det står emellan.

Foto: Ronnie Rönnkvist

TRÄNAS AV MAKARNA KLÜFT

När hockeysverige.se träffar Josefin Bouveng gör vi det vid hennes barndomshem i Vassunda. För er som inte känner till orten kan det nämnas att det bor runt 700 personer i samhället och vägg i vägg med familjens hus finns ett stort stall och massor med jordbruksmark – men inte en hockeyrink så långt ögat kan nå.

– Jag trivs väldigt bra i Vassunda och det är här jag växt upp, säger Josefin Bouveng med ett leende när hon tittar ut över omgivningen som badar i solsken samtidigt som vi bjuds på hennes mormor Karins nybakade bullar.

– Jag får alltid mycket energi av att komma hem hit. Dels då får jag träffa familjen som jag tycker mycket om. På avstånd kan jag nu också utomhus träffa mina mor och farföräldrar. Dessutom har jag en del kompisar kvar här hemma.

– Det finns utrymme för att koppla av här, men också bra träningsmöjligheter på sommaren.



Hur fungerar det att träna här på sommaren?

– Det är lite olika. Om vi ser till fysbiten finns det en löparbana nära. Sedan finns det ett väldigt fint gym, We, i Sigtuna, Niklas Wikegårds gym, där jag brukar träna.

– Det finns egentligen allt jag behöver. Sedan finns det ett skottramp här hemma som jag utnyttjar mycket på sommaren.

På tal om träning har Josefin Bouveng fått hjälp med trängen av Patrik och Carolina Klüft, ett samarbete som har utvecklat henne som hockeyspelare.

– Dom betyder på flera plan jättemycket för mig. Jag har fått en väldigt bra hjälp med fysträningen hela säsongen. Patrik och ”Carro” är också väldigt stöttande. Jag bollar många tankar, känslor och idéer med dom.



Hockeyn tycks inte jättestor i själva Vassunda, hur kom det sig att du började med den?

– Det fanns bara ishallar i Uppsala och Märsta. Min lillebrorsa (Linus) började i Märsta och då blev det att jag också började där. Det tar en kvart dit med bil. Min morfar (Jonte) skjutsade mig jättemycket i början, men han gick tyvärr bort för några år sedan.

– Mina föräldrar (Per Rosén och Helena Bouveng) har verkligen ställt upp mycket eftersom min brorsa och jag har tränat där i princip varje dag olika tider.

– Jag är verkligen tacksam över att dom har ställt upp och skjutsat mig efter som det nästan inte går att ta sig dit kommunalt, avslutar Josefin Bouveng.



Tack till Edvardssons i Bredbyn för skapandet av priset.





TV: Josefin Bouveng tar emot Elite Prospects Award 2021

Matchrapporter: Luleå säkrade SM-guldet mot Brynäs efter rysare Luleå avgjorde i förlängningen – kopplar ett järngrepp om SM-finalen Smakstart för Luleå – vann mot Brynäs