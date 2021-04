"Vi ska vända och vinna för henne och hennes familj"

När Arizona Coyotes i natt besegrade St Louis Blues med 3-2 var det för den nioåriga flickan Leighton Accardo som i november tragiskt gick bort.

I en intervju under periodpausen lovade den svenske kaptenen Oliver Ekman-Larsson att vända och vinna matchen för att hedra flickan som innan matchen introducerades i organisationens "Ring of Honor"

När Arizona Coyotes i natt besegrade St. Louis Blues med 3-2 var det en speciell kväll för laget.

Innan matchstart introducerades Leighton Accardo, en nioårig flicka som i november dog efter en lång kamp mot cancer, i organisationens "Ring of Honor".

"Ring of Honor" är ett sätt för lagen i NHL att uppmärksamma tidigare spelare, tränare och general managers utan att pensionera ett nummer. Samtliga som tilldelas en plats i "Ring of Honor" får en speciell ceremoni innan en av matcherna och Leighton Accardo blir nu den förste icke aktiva spelaren eller ledaren att introduceras.

Accardo var en stor Coyotes-supporter och har varit med på isen när laget tränat och innan en av lagets matcher.

Efter första perioden låg Arizona Coyotes under med två mål när Oliver Ekman Larsson i en intervju under periodpausen lovade att vända på matchen för att hedra Accardo.

– Det är en speciell kväll och hon betyder mycket för killarna i omklädningsrummet. Det är en speciell kväll och att hennes föräldrar är här. Vi ska vända och vinna den här matchen för henne och hennes familj, sa Ekman Larsson i periodpausen.

Down by two goals after the first on a night honoring Leighton Accardo, Oliver Ekman-Larsson (@OEL23) guaranteed an @ArizonaCoyotes win... and it came to be.



All for Leighton. 💜 pic.twitter.com/kDnKSxTL99