"Tänkte att det var en genväg – i dag hade det aldrig hänt"

Svenske veteranmålvakten Robin Rahm fortsätter att imponera utanför Sveriges gränser. Med snart 15 seniorsäsonger på CV:et har Rahm gått igenom flera höga toppar, men även några djupa dalar. När han blev dopingavstängd 2010 var han inte säker på om det skulle bli någon fortsättning.

– Det första året var jag inte inställd på att köra vidare utan det kändes som att karriären var över, säger han till hockeysverige.se



Det finns gott om idrottare från värmländska Torsby som har tagit sig ut i Europa genom, men när det kommer till ishockeyspelare är födelseorten ovanligare. Fackelbäraren för där är den nu 34-åriga målvakten Robin Rahm som har haft en lång karriär i Sverige innan han gav sig ut på Europa-äventyr.

– Allting började i Sunne och jag var rätt stor, tror jag. Eller tio är väl rätt sent att börja? I vilket fall som helst var det där allting började. Jag är från Torsby och där fanns det ingen ishall så det var därför jag inte började spela redan tidigare. Jag tror att det kan vara den enda platsen i hela Värmland utan en ishall. Mycket handlar om fotboll och sen har det aldrig riktigt blivit någonting i kommunen, säger Robin Rahm till hockeysverige.se.

Som 18-åring gjorde Rahm seniordebut i Sunne IK. Efter det har målvakten haft en karriär med höga toppar och djupa dalar. När han som lovande 23-åring spelade i Färjestad fick karriären i två år sättas på paus efter att Rahm fastnat i en dopingkontroll.

– Man lär sig mycket i livet och under åren som går. Hade det varit idag hade det aldrig hänt, säger han.

Just nu spelar Rahm om guldet i slovakiska Tipos Extraliga och han har stått för en minst sagt imponerande säsong i klubben HKM Zvolen. Med snart totalt 50 spelade matcher i Slovakien slutade Zvolen och Rahm på en klar förstaplats i ligan.

– Vi spelar väldigt offensivt och har ett bra offensivt spel, men vi har inte riktigt fått det att stämma i defensiven som har varit lite sämre. Det har gått rätt bra för både mig och laget och jag tror att vi torskade som mest två matcher i rad i ligan, säger Rahm.

I en lång intervju med hockeysverige.se berättar Robin Rahm nu om karriären, Europaäventyret och den tuffa tiden utan familjen under Covid-19.

"VAR INTE INSTÄLLD PÅ ATT KÖRA VIDARE"

Fyra säsonger in i utlandsäventyret har Robin Rahm redan hunnit spela i fyra olika länder. Tanken på Europaspel föddes tidigt och efter en säsong i Danmark har den tanken blivit till verklighet för hockeyvagabonden från Torsby.



– Möjligheten att spela i Danmark öppnade sig och jag hade hört att det var en bra väg att gå för att ta sig ut i Europa. Vilket även stämmer. Går det bra för dig i Danmark är det även ett snabbt sätt för att ta dig ut till Europa. Många lag ute i Europa ser HockeyAllsvenskan som en andraliga trots att det är en väldigt hög kvalité på ishockeyn, säger Rahm.

Innan äventyret i Europa tog sin start för den svenske målvakten hann det bli flera säsonger i det svenska ligasystemet. Debuten i Elitserien kom i Färjestad 2009 efter två säsonger i Frölundas organisation där Rahm under båda säsongerna var utlånad till Borås HC i HockeyAllsvenskan.

– Innan jag gick till Frölundas organisation hade jag kontakt med Färjestad, men detaljerna stämde lite bättre i Frölunda och jag bestämde mig för att gå dit istället, säger han och fortsätter:

– Att spela i Färjestad var ju såklart väldigt speciellt. Det var laget jag höll på som liten och jag har flera vänner som håller på laget så på det sättet blev det väldigt speciellt. Man fattade det faktiskt inte riktigt själv där och då.

Den första säsongen i Elitserien, 2009/10, förde inte bara med sig lycka för den då 23-årige målvakten. Han kände även en del press. Efter en höftoperation ville Rahm komma tillbaka och konkurrera så fort som möjligt. Det ledde till ett dåligt beslut som gjorde att han under sin debutsäsong i Elitserien fastnade i en dopingkontroll efter att ha testat positivt för anabola substanser.

– Det fanns en viss press på en om att man skulle bli så bra som möjligt och man ville vara kvar. Men nu i efterhand när man har blivit äldre var det bara dumt, säger han.

Han tilldelades en avstängning som höll honom utanför organiserat spel i två år. Domen fick målvakten att tveka på om det någonsin skulle bli en återkomst till ishockeyn.

– Det första året var jag inte inställd på att köra vidare utan det kändes som att karriärren var över. Jag tänkte väl att det var en genväg efter en lång rehab och såg chansen att ta platsen som förstemålvakt, säger han och fortsätter:

– Säsongen efter var det lag som kontaktade mig vilket gav mig motivation att komma tillbaka. Som jag förstod det då var det en del lag som trodde att jag bara var avstängd ett år. Sedan var jag klar för Örebro den våren innan jag även fick ett bud från Brynäs och skrev på i Gävle. Jag fick inte komma dit förrän augusti då jag inte fick träna med ett lag. Första året tränade jag ingenting förutom själv. Andra året var det bättre och jag körde några ispass, men det blir aldrig samma som när du tränar med ett lag. Att bara vara på is med några skyttar hjälper inte.

Robin Rahm på under den HockeyAllsvenska-finalen 2018. Foto: SUVAD MRKONJIC

"TUR ATT VI INTE FÖRSTOD VAD DE SKREK"

Med dopingavstängningen bakom sig kunde Rahm återuppta karriären och gjorde detta i Brynäs där det bara blev en och en halv säsong innan flyttlasset bar av till Malmö och sedan AIK.



– Det var inte mycket som stämde för mig när jag kom till Gävle och den andra säsongen blev det Malmö istället. Flytten till AIK var det som fick igång karriären ordentligt för att det var där jag kunde utveckla mitt grundspel. Jag kom in bättre och hade Stefan Persson som målvaktstränare när jag var där. Det var då hela min bas satte sig kan man säga. Det var där jag utvecklade mitt eget grundspel som jag har kunnat ha med mig resten av karriären och det är även det som har gett mig en större stabilitet och jämnhet under åren, säger Rahm om de tre säsongerna i Stockholm och AIK.

Redan under säsongen i Malmö väcktes idén om att flytta utomlands och spela ute i Europa. Det första stoppet på vägen blev Danmark innan resan fortsatte i Österrike och Graz99ers, där Jens Gustafsson agerade assisterande tränare.

– Efter Danmark blev det Österrike och det året var Jens där som coach. Det gick bra för oss svenskar och jag tror att det stärkte märket för svenska spelare som har kommit dit senare. Det kanske inte var den roligaste ligan för en målvakt att spela i däremot. Det var ett rätt öppet spel och inte så många strukturerade lag. Det är nog också den största omställningen jag har behövt göra spelmässigt i min karriär, säger han.

Efter säsongen i Österrike blickade Rahm inte längre tillbaka mot Sverige. Det var ingen tvekan om att karriären skulle fortsätta utomlands.

– Då kände jag även att jag ville fortsätta utomlands och sedan ska man ju inte sticka under stolen med att det är bra pengamässigt. Jag hade rätt bra betalt när jag spelade i HockeyAllsvenskan, men jag har en bättre lön nu och jag tror att det ligger på ungefär samma som en startmålvakt i SHL. Jag tjänar nästan dubbelt så bra nu som när jag var hemma så det har inte varit aktuellt att komma hem då det inte har varit i närheten av samma pengar, säger målvakten som säsongen efter hamnade i den för svenskar rätt outforskade polska ligan.

– Jag trodde att ligan skulle vara sämre än den var i Polen. Innan jag kom dit fanns det en gräns för hur många importspelare som lagen kunde ta in, men det tog de bort samma år som jag kom dit och det var väl kanske därför kvaliteten i ligan blev bättre. Jag tror vi hade 12-14 importer och det var en riktigt bra struktur runt ishockeyn. I de flesta lagen var det tjeckiska eller slovakiska tränare som kom med den strukturdelen, säger han och fortsätter:

– Jag trivdes bra i Katowice och alla de andra städerna som hade lag i ligan låg i närheten så det var aldrig några långa bortaresor. Det kändes inte som att man spelade en bortamatch på hela säsongen utan de flesta resorna var 45 minuter till en timma bort.

Under tiden i Polen fick han däremot uppleva en helt ny hockeykultur som hann inte var helt van vid.

– Det är speciellt att spela i Polen och det var fullt på varje match. Publiken liknar fotbollssupportrarna så det blir en väldigt hård atmosfär var du än spelar i Polen. Det är en rätt aggressiv stämning och var vi än åkte var det bara hatramsor hela matchen genom. Det var nog tur att vi som importer inte förstod vad det var de skrek, skrattar Rahm innan han fortsätter:

– En av våra spelare blev påhoppad under uppvärmningen inför en match som sedan ställdes in. Det var verkligen en speciell upplevelse att spela hockey i det landet. Vi som kom från Katowice var hatade var vi än åkte. Staden och laget var lite av en rikemansklubb och det var verkligen så att alla supportrarna från andra städer hatade oss. Det är en skillnad från när du spelar i Sverige där det oftast är en sektion av supportrarna som sjunger. I Polen var det verkligen 5000 personer som stod och skrek inne i arenorna vilket kunde vara häftigt, men det var en väldigt aggressiv stämning. När man spelade i ett fullsatt Dunia kändes det som att gå på ett Stockholmsderby i fotboll. Sen är det så i Polen att du inte får ha bortafans på matcherna för att det har varit för stökigt.

Robin Rahm i Graz99ers. Foto: Eibner Europa/IMAGO

"DET HAR VARIT TUFFT UTAN DEM"

I Polen gick det bra för svensken som efter en säsong lämnade ligan och istället skrev på ett tvåårskontrakt i den slovakiska klubben HKM Zvolen. I Slovakien har framgångarna fortsatt för Rahm som snart har spelat 50 matcher i år.



– Vi har haft rätt tycket strul i boxplay, vilket kanske inte har varit särskilt bra då vi har dragit på oss rätt många utvisningar, säger Rahm och skrattar till innan han fortsätter:

– Jag får hjälpa backarna väldigt mycket i det defensiva spelet. Det är som mest spelet utan puck som inte riktigt har funkat och jag har försökt få de att pressa puckhållaren lite mer. Annars är det en mer tjeckisk stil även här i Slovakien och det blir lite mer zonförsvar. Så det vi har snackat mest om är egentligen presspelet och hur man ligger i skottlinjen. Backarna har inte varit helt vana utan de vill hellre ge målvakten skottet i ett halvt friläge. Både den slovakiska och den tjeckiska-ligan är väldigt defensiva till skillnad från där jag har varit tidigare.

När Rahm har flyttat mellan de olika länderna har han uppmärksammat att det finns väldigt måna spelmässiga skillnader länderna mellan.

– I Österrike påminde det mer om den polska och i de ligorna vänder det fort. Det är ett väldigt stort fokus offensivt och inte samma struktur. Sen är det ett helt annat djup här än vad det var i Polen där det knappt fanns någon bredd. Jag brukar alltid säga att Sverige är det enda landet som har en bredd både i ligan och i lagen Det är väldigt jämnt överallt både inom och mellan de olika lagen. Här är det mer uppdelat och det märks rätt fort vilka lag som kommer sluta högt upp. Ligan blir lite indelad i olika grupper där det till och med är en rätt stor skillnad på topp-fyra-lagen och topp-sex-lagen.

Sejouren i Slovakien har inte bara varit en succé för svensken. Det har även varit en tid präglad av både Covid-19 och ensamhet när familjen har blivit kvar hemma i Sverige.

– Tanken var att de skulle komma ner lite efter mig, men de har blivit kvar hemma efter att Norge stängde flygplatserna. Det är närmare för de att ta sig till Norge och flyga därifrån än att åka till Göteborg. Vi har en grabb på fyra år och en liten på ett år. Det har varit tufft att vara borta från dem, men det hade blivit en jävla tuff resa för dem att ta sig först till Göteborg och sedan flyga till Wien för att åka hit så de har blivit kvar hemma. Planen från början var att jag skulle åka hem och sen att vi skulle åka ner tillsammans, men när vi inte visste om säsongen skulle starta så blev det aldrig så, säger Rahm som snart kan återvända till familjen hemma i Sverige.

– Nu har vi kunnat pusha fram spelschemat lite för att alla lagen i kvartsfinalerna tog fyra raka vinster och då fanns det ingen anledning att ha ett längre uppehåll. Nu efter slutspelet ska det bli skönt att komma hem till familjen igen, säger han.

Robin Rahm i HKM Zvolen. Foto: Privat

"ISHOCKEYN ÄR SOM REGLION"

Trots pandemin har ishockeyn i Slovakien fortgått trots lockdown och hårda regler om att stanna hemma. De ekonomiska förutsättningarna i ligan har däremot inte försämrats speciellt mycket under den speciella tiden.



– Ishockey är som en religion här och Slovakien har verkligen gjort allt för att hålla igång hockeyn under hela den här tiden, säger han och fortsätter:

– Vi har tre storsponsorer som satsar pengar på laget så vi har inte behövt gå ner i löner under säsongen. Det blir en skillnad från att spela i Österrike där det är flera små sponsorer. Vad jag har hört så har det varit tuffare för lagen där än vad vi har haft det. Allting runt om ishockeyn här ner har skötts till hundra procent.

När Rahm kom till Slovakien var det på ett tvåårskontrakt som skulle förlängas automatiskt om varken klubben eller spelaren vill bryta kontraktet. I torsdags var det den sista dagen som kontraktet kunde brytas och när hockeysverige.se kom i kontakt med Rahm var det precis det han var på väg att göra.

– Jag har ett tvåårskontrakt, men det är ett plus ett år vilket innebär att både jag och klubben kan dra oss ur kontraktet efter ett år. Sen är det faktiskt rätt bra tajming att du ringer just i dag för jag ska direkt nu ner och bryta kontraktet. Det har varit en väldigt bra säsong för mig och har nu i slutet funnits ett stort intresse så jag har varit öppen för förslag och kommer att pröva free agent-marknaden. Jag har snackat med min agent och har bättre bud just nu på bordet. Det är inte omöjligt att jag förlänger även här. Sen finns det som sagt bättre bud så vi får se hur det blir till nästa säsong, säger han.

Att det skulle bli en återkomst till Sverige är inte ett av alternativen som Rahm funderar över just nu.

– Nej, jag har inte fokuserat på de svenska klubbarna, men de brukar höra av sig någon under somrarna.

Innan hemresan och sommaren i Sverige har Rahm däremot ett slutspel som ska slutföras. Efter fyra raka segrar i kvartsfinalserien spelar laget nu en tuff semifinalserie där Zvolen just nu har 2-1 i matcher.



– Vi spelar back-to-back matcher just nu kan man säga. Vi spelar två dagar i rad och sedan är vi lediga två dagar i rad. Jag försöker bara hålla nere målen emot och inte släppa mer än två puckar per match. Vi får se hur det går, men vi har ett bra lag, säger han om avslutningen.

Då kanske vi hörs om två till tre veckor när du är mästare?

– Det får vi göra, säger Rahm med ett skratt.